Ukrayna ordusu Kursk’ta komutanlık kuruyor

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6 Ağustos’ta Rusya içlerine başlattığı kara harekâtı ile Moskova’yı gafil avlayan Ukrayna, işgal ettiği bölgede askeri komutanlıklar kurulacağını duyurdu. Ukrayna lideri Volomidir Zelenski’nin bu kararı Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksander Sirski’nin tavsiyesi üzerine aldığı ve komutanlıkların görevinin bölgedeki asayişi sağlamak olacağı belirtildi.

AMAÇ DÜZENİ SAĞLAMAK

Zelenski’ye raporunda Rusya’nın Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen alanın son 24 saatte elde edilen kazanımlarla 1150 km kareye ulaştığını aktaran Sirski, 82 yerleşim birimini ele geçirdiklerini kaydetti. Ele geçirilen bölgelerde sivil nüfusun bir kısmının Rusya içine tahliye edilmemesinden dolayı ortaya çıkan yönetim boşluğunun doldurulması gerektiğini vurgulayan Sirski, “sivillerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Kursk bölgesinde geçici olarak Ukrayna jandarma komutanlıkları kurulması” gerektiğini söyledi.

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‘NİYETİMİZ KALMAK DEĞİL’

Cephedeki gelişmelerle ilgili açıklama yapan Zelenski, “Biz işgal edilen Rus topraklarında sonsuza dek kalmak niyetinde değiliz. Zamanı geldiğinde geri çekileceğiz” sözleriyle Ukrayna’nın bölgeleri kalıcı olarak işgal etme niyeti olmadığını söyledi. Ukrayna birliklerinin 2 bin civarında Rus askeri rehin aldığı bilgisi paylaşılırken, Zelenski ele geçirilen Rus askerlerin olası bir takasta koz olarak kullanılacağını belirtti. Rusya, Kursk bölgesine Donbas’taki kıdemli askerleri kaydırmak yerine geçen bahar aylarında silah altına alınan genç yaştaki acemi erleri göndermeyi tercih etmişti.

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Öte yandan bölgedeki son durumla ilgili taraflardan çelişkili açıklamalar geliyor. Ukrayna ilerleyişin daha düşük bir hızda devam ettiğini savunurken, Rusya Savunma Bakanlığı ise bölgeye gönderilen takviye kuvvetlerin Ukrayna birliklerini geri püskürtmeye başladığını iddia ediyor. Çatışmaların Kursk bölgesinin Suca kasabasıyla Korenevski ilçesinde yaşandığını açıklayan Rus Savunma Bakanlığı, Krupitsk ve Gluşkovo köylerinin Ukrayna güçlerinden geri alındığını duyurdu.

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WASHİNGTON’DAN KİEV’E UZUN MENZİLLİ FÜZE TEDARİKİ

ABD yönetiminden Ukrayna’ya yeni bir silah yardımı yapılacağı iddia edildi. Politico’nun ABD’li savunma kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Washington, Kiev’e önümüzdeki haftalarda 900 km menzile sahip JASSM seyir füzeleri vermeye hazırlanıyor. Radarlara yakalanmama özelliğine sahip olan JASSM füzelerinin verilmesiyle Rusya başkenti Moskova Ukrayna’nın menziline girmiş olacak. Askeri uzmanlar, 450 kg savaş başlığı taşıyabilen bu füzelerin tek atışla Kırım’ı Rus anakarasına bağlayan Kerc köprüsünü yıkabileceğini dile getiriyor. Lockheed Martin şirketi tarafından üretilen “JASSM” seyir füzeleri F-16 savaş uçaklarından atılabiliyor.

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RUS MEDYASINA GÖRE ‘HER ŞEY KONTROL ALTINDA’

Ukrayna ordusu 6 Ağustos’ta başlattığı sürpriz saldırıyla Rusya’nın Kursk bölgesinde geniş bir alanın kontrolünü ele geçirip çeşitli istikametlerde ilerleyişini sürdürürken, Kremlin’in kontrol ettiği Rus medyası ise “bir sorun olmadığı” mesajıyla halkta savaşın kazanılacağına dair güven uyandırmaya çalışıyor. Ukrayna saldırılarının birbiri ardına önlendiğini ve yetkililerin sivilleri tahliye ettiğini aktaran Rus basını, saldırılardan etkilenenlere tazminat verildiğini iddia ediyor.

TOZPEMBE TABLO

Devlet kanalı Channel One’da, Kursk’ta yaşananları, “Günlerdir ateş altındayız ama kimseyi geride bırakmadık. İnsanlara böyle yardım edilir” sözleriyle anlatmaya başlayan haberde, “Ukrayna saldırısının başarısız olduğu açık, durum kontrol altında!” deniyor. Ukrayna’nın en iyi ordu birliklerini “Kursk bölgesinde katledilmeye” gönderdiğini savunan Kremlin’e yakın televizyon kanalı Rossiya 1 ise izleyicilerine “Daha fazla ilerleyemeyecekler” diye güvence veriyor.

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Savaşın başından bu yana Ukrayna güçleri ile 2’nci Dünya Savaşı’ndaki Nazi Almanyası arasında ilişki kuran Kremlin yanlısı medya, son gelişmelerle ilgili de tozpembe bir tablo çiziyor. Kremlin tarafından kontrol edilen medya, Ukrayna’yı gerçek bir ordusu olmayan sahte bir ülke olarak tasvir ediyor. Askerleri genellikle “militanlar”, “teröristler” veya “Kiev rejiminin güçleri” olarak tanımlıyor.