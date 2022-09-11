Ukrayna ordusu hızla ilerliyor

Haberin Devamı

200 gündür devam eden savaşta Ukrayna, doğu ve güney cephesinde başlattığı karşı saldırılarda başarı yakaladı. Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bini son bir haftada olmak üzere bir ay içinde iki bin kilometrelik alanı Rusya’dan geri aldıklarını söyledi. Moskova’nın Harkov’a atadığı yönetici Vitali Gançev de Ukrayna’nın “önemli bir zafer kazandığını” kabul etti.

İKİ KRİTİK KASABA

Donbas’ın geleceği bakımından kritik önemdeki kazanımlar kapsamında önce, Rusların kontrolündeki İzum (Üzüm) kasabasında bulunan birlikler geri çekilmek zorunda kaldı. Ukrayna askerinin ilerleyişini sürdürmesi üzerine Kupyansk kasabasındaki Rus askerleri de merkezden emir almaksızın cepheyi terk etti. Burası, Rusya’nın birliklerine ikmal hattı için önemli bir demiryolu kavşak noktasıydı. Ukrayna ordusunun 1 haftada Rus hattını 50 km geriye ittiği anlamına geliyor. Rus ayrılıkçıların lideri Denis Puşilin de Donetsk’te pek çok noktada şiddetli çatışmalar yaşandığını ve durumun “çok zor” olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

RUSYA TEKRAR SALDIRDI

Rusya Savunma Bakanlığı çekilme haberinin ardından Harkov’daki güçlerinin yeniden bir araya geldiğini açıkladı. Açıklamadan kısa süre sonra Rus güçleri Harkov şehir merkezine roketatarlarla saldırı düzenledi.

ASKER TAKVİYESİ

Öte yandan Rus ordusu Ukrayna’yı durdurabilmek için hem karayoluyla hem de 80 asker taşıyabilen dev helikopterlerle takviye asker göndermeye başladı. Ayrıca “kıyamet silahı” olarak bilinen “TOS-1” füzelerinin de bölgeye sevk edildiği belirtildi.