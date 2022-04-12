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Ukrayna Ombudsmanı Denisova'dan Buça açıklaması: 25 civarında kız çocuğuna ve kadına tecavüz edilmiş

#Ukrayna Savaşı#Buça#RUSYA
Ukrayna Ombudsmanı Denisovadan Buça açıklaması: 25 civarında kız çocuğuna ve kadına tecavüz edilmiş

Ukrayna İnsan Hakları Ombudsmanı Lyudmyla Denisova, Ukrayna'nın Bucha kentinde bir evin bodrum katında yaşları 14 ile 24 arasında değişen 25 civarında kız ve kadının sistematik olarak tecavüze uğradığını açıkladı.

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Rusya Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 24 Şubat'tan bu yana sürdürüyor. Ukrayna İnsan Hakları Ombudsmanı Lyudmyla Denisova, sivillere yönelik yapılan katliamlarla gündemdeki yerini koruyan Ukrayna'nın Buça kentinde yaşananlara yönelik açıklamalarda bulundu.

Denisova, "Buça'da işgal sırasında bir evin bodrum katında yaşları 14 ile 24 arasında değişen 25 civarında kız ve kadın sistematik olarak tecavüze uğradı, 9'u hamile" ifadelerini kullandı.

Yardım ve destek hatlarından çağrı aldıklarını ve ayrıca Telegram uygulamasındaki kanallar aracılığıyla bilgi edindiklerini belirten Denisova, "25 yaşındaki bir kadın, 16 yaşındaki kız kardeşinin sokakta gözünün önünde tecavüze uğradığını söylemek için aradı" diye konuştu.

Denisova şu anda işlenen suçların boyutunu değerlendirmenin mümkün olmadığını söyleyerek, "Çünkü herkes bize ne olduğunu anlatmaya istekli değil. Çoğunluğu şu anda psikolojik destek istiyor, bu yüzden bize ifade vermedikçe bunları suç olarak kayıtlara geçemeyiz" şeklinde konuştu.

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#Ukrayna Savaşı#Buça#RUSYA

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