Ukrayna o üssü yine vurdu! Rus savunması SİHA’yı görmedi

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UKRAYNA’da ilan edilmemiş savaşı sürdüren Rusya’nın kendi topraklarının güvende olduğu varsayımı dün bir kez daha çöktü. Aralık ayı başında saldırıya uğrayan Rusya’nın Ural Dağları bölgesindeki stratejik “Engels” Hava Üssü dün yine vuruldu. Ukrayna’nın Rusya içlerine yaklaşık 650 kilometre mesafeye gönderdiği bomba yüklü silahlı insansız hava aracı (SİHA) Rus hava savunma sistemi tarafından yine fark edilmedi.

ŞİDDETLİ PATLAMALAR

Rusya hava savunmasına ciddi darbe anlamına gelen dünkü saldırı gece 01.35 sularında gerçekleşti. İlk olarak üsse yakın Saratov şehri sakinleri havalimanı bölgesinde gözledikleri şiddetli patlamaların görüntüsünü sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı.

3 TEKNİSYEN ÖLDÜ

Rusya Savunma Bakanlığı saldırı düzenlendiğini doğrulayarak, “Ukrayna, Engels Hava Üssü’müze yönelik İHA ile saldırı düzenlemiştir. Kamikaze dron hava üssü bölgesinde alçak irtifada fark edilerek hava savunma sistemimiz tarafından vurulmuştur. Ancak üsse düşen imha edilen aracın parçaları burada görev yapan üç teknik personelin ölümüne yol açmıştır” dendi.

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BAKANLIĞA ELEŞTİRİ

Askeri gözlemciler Rus Savunma Bakanlığı açıklamasını yetersiz bularak, “Rusya hava savunma sisteminin Ukrayna’ya ait SİHA’yı tespit ettiği söylendiğine göre onu neden kırsal da vurup indirmedi. Sonuç olarak SIHA’nın hava üssüne çakıldığı ortada” yorumları paylaşılmaya başlandı.

UKRAYNA RUSYA’NIN BM’DEN İHRACINI TALEP EDECEK

UKRAYNA, Rusya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeliğinden ve BM’den ihracı çağrısında bulundu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılmasının ardından BM ve BMGK daimi üyesi olan Rusya’nın, dönemin Rusya lideri Boris Yeltsin’in çabalarıyla BM prosedürlerini atlayarak bu pozisyonu elde ettiği savunuldu. Rusya’nın bir BM üyesine yakışmayan saldırı politikası yürüttüğü vurgulanan açıklamada, Rusya’nın BMGK ve genel olarak BM’den çıkarılması için BM üyesi ülkelere çağrıda bulunuldu. BM kuruluş tüzüğünde BMGK daimi üyesi ülkelerin ihracı ile ilgili hukuki prosedür öngörülmezken, benzer karar ancak BMGK 5 daimi üyesinin “evet” oyuyla alınabilir. Rusya beş üyeden biri olduğu için Ukrayna inisiyatifi ancak diplomatik bir girişim olarak kalacak.