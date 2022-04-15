Ukrayna: O kruvazörü vurduk

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Ukrayna ordusu, Rus donanmasının Karadeniz’deki en güçlü savaş gemilerinden Moskova’yı, Odesa kıyılarından fırlatılan iki Neptün füzesi ile vurduklarını iddia etti. Saldırı, geçen hafta Kiev’i ziyaret eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Ukrayna’ya gemisavar füzeler gönderme sözü vermesinden günler sonra gerçekleşti. Ukrayna güçleri, Sovyet döneminden kalma 186 metrelik savaş makinesinin radarlarını meşgul etmek ve savunma sistemlerinin dikkatini dağıtmak için saldırıdan hemen önce bölgede insansız hava araçları (İHA) uçurduklarını aktardı.



‘ÇOK CİDDİ HASAR ALDI’



Kaynaklar, füzelerin geminin sol tarafına isabet ettiğini ve büyük bir yangın çıktığını aktarırken, Ukrayna Savunma Bakanlığı danışmanı Anton Geraşçenko, “yüzlerce askerin ilk patlama sırasında ölmüş olabileceğini” öne sürdü. Odesa Valisi Maksim Marçenko da Telegram hesabından, “Karadeniz’i koruyan Neptün füzeleri Rus gemisine çok ciddi hasar verdi” paylaşımını yaptı.



‘MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLDİ’



Gemide yangın çıktığını kabul eden Rusya, saldırı iddiasına dair yorum yapmaktan kaçındı. Gemideki mühimmatın “bilinmeyen bir nedenle” alev aldığını açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, mürettebatın yakındaki bir gemiye tahliye edildiğini bildirdi.

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BATTIĞI AÇIKLANDI



Dün erken saatlerde geminin yüzer durumda olduğunu ve limana çekileceğini açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, daha sonra Moskova kruvazörünün battığını duyurdu. Açıklamada, “yangın nedeniyle hasar alan geminin yakınlardaki bir limana çekilirken Karadeniz’deki kötü hava koşullarının da etkisiyle battığı” belirtildi. Mürettabın durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.

Öte yandan Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Moskova’nın imdat çağrısı göndermesi üzerine yakınlardaki bir Türk gemisinin yardıma gittiğini ve 54 Rus denizciyi tahliye ettiğini öne sürdü.





RUSYA: KİEV’İ HEDEF ALIRIZ



Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov, Ukrayna’dan Rus topraklarına yönelik saldırıların sürmesi halinde “Kiev dahil karar alma merkezlerini vuracakları” tehdidinde bulundu. Rus medyası, sınıra yakın Belgorod ve Bryansk şehirlerine Ukrayna tarafından helikopter ve topçu atışıyla saldırılar düzenlendiğini, yaralanan siviller olduğunu aktardı. Sözcü Konaşenkov, “Bu vakaların devam etmesi halinde Rus ordusu, Kiev’dekiler de dahil olmak üzere karar alma merkezlerini vuracak” dedi. Kiev Rusya’nın iddialarını provakasyon olarak nitelendirerek reddetti.

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YILAN ADASI’NI BOMBALAMIŞTI



Moskova kruvazörü, işgalin ilk günlerinde, Karadeniz’deki Yılan Adası’na yönelik saldırıdaki rolüyle gündeme gelmişti. Ses kayıtlarına yansıyan diyaloğa göre, adayı savunan 13 Ukrayna askeri gemiden yapılan teslim ol çağrısını reddetmiş, gemidekilere “Cehenneme gidin” diye bağırmıştı. Başlangıçta gemiden açılan ateşle öldürüldüğü sanılan askerlerin daha sonra esir alınarak Kırım’a götürüldüğü ortaya çıkmıştı.

SURİYE’DE DE GÖREV ALDI

Güvertesinde 700 km menzile sahip 16 adet ‘Vulkan’ seyir füzesi taşıyan Moskova kruvazörü, Rus donanmasının Karadeniz’deki en ağır silahlı unsuruydu. 1979’da ‘Slava’ adıyla denize indirilen gemi daha sonra başkentin adını aldı ve Karadeniz filosunun kalbi oldu. S-300 füzeleriyle donatılan gemi, geçtiğimiz yıllarda Suriye’deki Rusya’ya ait Hmeymim Hava Üssü’nün korunmasında önemli rol üstlendi.



UKRAYNA ÜRETİMİ ‘NEPTÜN’ NE KADAR ETKİLİ

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Ukrayna, Neptün füzelerini geliştirmeye 2015’te başladı. 170 km menzile sahip füze bir ton ağırlığında ve 5 bin tona kadar olan gemileri batırmak için tasarlandı. Dün iki adet Neptün füzesi ile vurulduğu iddia edilen Moskova kruvaziyeri 12 bin 500 ton ağırlığa sahip. Dünkü saldırı, füzenin bir savaşta bilinen ilk kullanımı oldu.