Ukrayna neden Rusya'nın Kursk bölgesini işgal etti? Amaç Rusya'nın dikkatini dağıtmak mı yoksa ABD'yi ikna etmek mi? Putin: Layıkıyla bir cevap alacaklar

Haberin Devamı

Rusya'nın Şubat 2022 tarihinde başlattığı Ukrayna işgali sürerken çatışmalar ülkenin güney doğusu ve doğusundaki Donbass bölgesinde yoğunlaşmıştı. Bölgeden Rusya'nın bazı bölgelerde üstünlük kurduğu haberleri gelirken, 6 Ağustos'ta gerçekleşen bir olay neredeyse tüm dünyayı şok etti. Ukrayna'ya ait güçler, Başkent Moskova'nın 530 km güneyindeki Kursk şehrinin bulunduğu Kursk Oblastı'nın bir kısmını ele geçirdi.

1000 KM KARELİK ALAN UKRAYNA KONTROLÜNDE



Kursk Bölgesi Geçici Başkanı Aleksey Smirnov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı açıklamada Ukrayna birliklerinin 40 kilometre genişliğindeki sınır hattında Rusya toprakları içerisine yaklaşık 12 kilometre ilerlemeyi başardığını söyledi. Smirnov ayrıca bölgedeki 28 yerleşim biriminin artık Ukrayna kontrolü altında olduğunu belirtti. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yaklaşık 1.000 kilometrekare Rus toprağının artık Ukrayna kontrolü altında olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

2 BİN KİŞİNİN AKIBETİ BELİRSİZ

Durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiği ve terörle mücadele durumunun ilan edildiği bölgede, 121 bin kişinin tahliye olduğu, toplam 180 bin kişinin tahliye edileceği açıklanmıştı. Ukrayna kontrolünde kalan yaklaşık 2 bin sivilin ise akıbeti belirsiz.

Bölgeden tahliyeler devam ediyor

2. DÜNYA SAVAŞINDAN BU YANA EN BÜYÜK SALDIRI



Bu yapılan saldırının 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Rusya topraklarına yönelik en büyük yabancı saldırı olduğu belirtiliyor. Ukrayna Savaşı başladığından bu yana Ukrayna güçleri Rusya içerisindeki askeri üs, petrol rafinerisi, havalimanı gibi stratejik noktaları vurmuş, bazı milis güçler de Rusya'nın Belgorod şehrine saldırılar düzenlemişti. Ancak Ukrayna ordusu ilk defa Rusya topraklarını işgal girişiminde bulundu.

PUTİN'DEN AÇIKLAMA: DÜŞMAN LAYIK BİR YANIT ALACAK



Öte yandan Ukrayna'nın saldırıları ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bir açıklama yaptı. Kremlinde düzenlenen bir toplantıda konuşan Putin, Kursk ve komşu bölgelerde yaşanan gelişmeleri değerlendireceklerini belirterek, "Asıl görev, elbette Rusya Savunma Bakanlığının düşmanı (Ukrayna birlikleri) topraklarımızdan çıkarması ve Rusya Sınır Muhafız Servisi ile birlikte devlet sınırının güvenilirliğini sağlamaktır." dedi. Ukrayna’nın, Rusya’daki iç siyasi durumu istikrarsızlaştırma girişimlerini sürdüreceğini ancak bunda başarılı olamayacağını kaydeden Putin, "Düşman, mutlaka layık bir yanıt alacak ve koyduğumuz bütün hedeflere şüphesiz ulaşacağız." dedi.

Haberin Devamı

Rus Tankları Kursk bölgesine sevk ediliyor

ZELENSKİ: AMACIMIZ UKRAYNA'YA SALDIRAN RUS MEVZİLERİNİN YOK EDİLMESİ



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Kiev'in askerlerinin Rusya'ya girdiğini doğruladı. Ulusa sesleniş konuşmasında "Ukrayna adaleti nasıl sağlayacağını gerçekten bildiğini ve tam da ihtiyaç duyulan baskıyı, yani saldırgana baskıyı garanti ettiğini kanıtlıyor." dedi.



Zelenski Pazartesi günü ise "Putin savaşı bu kadar kötü sürdürmek istiyorsa, Rusya'nın barışa zorlanması gerekir." dedi. Zelenskiy, amaçlarının Ukrayna topraklarına saldırı düzenlemek için kullanılan Rus mevzilerinin yok edilmesi olduğunu hatırlatarak "Dolayısıyla bizim operasyonlarımız tamamen Ukrayna için bir güvenlik meselesidir, sınır bölgesinin Rus askeri güçlerinden kurtarılmasıdır" diye konuştu. Ayrıca Zelenski, Ukrayna topraklarına atılan 30 Shaded İHA'sının vurulduğunu belirterek askerlerine teşekkür etti.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Peki Ukrayna neden şimdi Rusya'ya saldırdı? Rus Ordusu Ukrayna'da yavaş bir şekilde de olsa ilerleyişini sürdürürken Ukrayna 965 km'lik cephe hattı boyunca artan bir baskı altında. Ukrayna Genelkurmayı, Rusya'nın Donetsk'in hemen kuzeyinde stratejik bir kasaba olan Toretsk'i hedef aldığını söyledi. Toretsk, Ukrayna'nın bölgedeki savunmasının omurgasını oluşturan üç Ukrayna şehri olan Kostyantynivka, Kramatorsk ve Sloviansk'ı birbirine bağlayan önemli bir yolun güney ucunda yer almakta. Askeri bloglar Rusların bu bölgede faaliyetlerini artırdığını doğruluyor.Ukrayna'nın sınır ötesi saldırısı, Kiev'in Rus kaynaklarını başka yere yönlendirme girişimi olabilir. Cephe hatlarından gelen olumsuz gelişmeler göz önüne alındığında, başarılı bir saldırı haberi Kiev'in askerlerinin ve sivil halkının moralini yükseltmesine yardımcı olabilir.

ABD merkezli bir çatışma izleme grubu olan Savaş Çalışmaları Enstitüsü'ndeki (ISW) analistler, Doğu cephesindeki durumun büyük ölçüde değişmediğini, Rus güçlerinin Ukrayna'nın Kursk bölgesindeki ilerleyişine rağmen ivmesini koruduğunu ve saldırıya devam ettiğini söylüyor.



UKRAYNA'NIN HARKİV TAARUZUNDAN BU YANA ÖNEMLİ BİR BAŞARISI YOK



Ukrayna'nın Ruslara karşı son büyük karşı saldırı başarısı, ordusunun kuzeydoğudaki Harkiv bölgesini geri aldığı 2022 sonbaharında geldi. Ancak Rusya, Ukrayna'nın doğusunda ve kuzeydoğusunda toprak parçaları aldı. Kursk saldırısı halkın gözünde yeniden güven inşa etmek için atılmış bir adım olabileceği çeşitli çevreler tarafından değerlendiriliyor.

Haberin Devamı

Donbass bölgesindeki bir Ukrayna askeri

UKRAYNA ABD'Yİ İKNA ETMEK İSTİYOR



Ukrayna yurtdışındaki desteğini artırmak istiyor. Kiev kendini savunmak için Batılı ulusların yardımına güvendi. Ancak bu ülkelerdeki seçmenler artık Ukrayna'ya silah tedarik etme konusunda eskisi kadar istekli değil. Donald Trump da dahil olmak üzere bazı liderler yardımı kesmek istediklerini öne sürdüler. Rusya'ya karşı bir savaş meydanı zaferi, stratejik olarak önemli olmasa bile, tedirgin destekçileri tekrar gemiye alabilir.



Ukrayna, Washington'ı Rusya'nın içine saldırabileceğine ikna etmek istiyor. Amerikalı yetkililer, Ukrayna'nın Rus topraklarına çok derinden saldırmak için ABD yapımı silahlar kullanmasını yasakladı. Böyle bir saldırının Rusya'nın daha pervasızca hareket etmesine yol açabileceğinden endişe ediyorlar. Ancak mevcut saldırı bir tırmanışa yol açmazsa, Amerikalı yetkililer gelecekte Ukrayna'nın sınırın daha ötesine salvo atmasına izin verebilir.