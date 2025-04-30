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Ukrayna: Nadir toprak elementleri anlaşması 24 saat içinde imzalanabilir

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#Ukrayna#ABD#Anlaşma
Ukrayna: Nadir toprak elementleri anlaşması 24 saat içinde imzalanabilir
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 21:27

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, ülkesi ile ABD arasındaki nadir toprak elementleri anlaşmasının 24 saat içinde imzalanmasının beklendiğini söyledi.

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Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, Ukrayna medyasına yaptığı açıklamada, ABD ile Ukrayna arasında imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşmasının hazırlık sürecini değerlendirdi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko'nun konuyla ilgili görüşmeler için ABD'ye gittiğini aktaran Şmigal, "Amerikalı meslektaşlarımızla son detayları şimdiden netleştiriyoruz. Tüm detaylar netleştiğinde, yakın gelecekte, umarım önümüzdeki 24 saat içinde anlaşma imzalanır ve ilk adımı atarız” ifadelerini kullandı.

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#Ukrayna#ABD#Anlaşma

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