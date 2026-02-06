×
Ukrayna müzakerelerinden esir takası çıktı

Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2026 07:00

UKRAYNA, Rusya ve ABD heyetlerinin Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de ikinci turu için bir araya geldiği üçlü müzakerelerde savaşın bitirilmesini sağlayacak bir anlaşma yerine sadece esir takası sonucu çıktı.

ABD adına müzakerelere katılan Başkan Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, barış anlaşması üzerinde ciddi ilerleme kaydedildiğini söylese de somut gelişme olarak tarafların sadece esir takasını kabul ettikleri ortaya çıktı. Varılan anlaşmaya göre Ukrayna ve Rusya karşılıklı 175’er esir askeri teslim edecek. Kapsamlı bir barış anlaşması yapılabilmesinin önündeki en büyük engel ise toprak takası konusu. Ukrayna tarafı Rusya’nın masaya yeni koşullar getirdiğini dile getirerek, “Ruslar, Ukrayna ordusunun tüm Donbas bölgesinden çekilmesini talep etmeye devam ettiği gibi işgal edilen topraklarımızın resmen Rus toprağı olarak tanınmasını şart koşmaya başladı. Biz ise barış anlaşmasında toprak meselesinin cephe hattı çizgisi esas alınarak kayda alınmasını ve bu bölgenin resmen Rusya toprağı tanınmasına kesinlikle karşıyız” açıklamasını yaptı.

 

 

