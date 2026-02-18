Ukrayna müzakereleri gergin başladı

Haberin Devamı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin üçlü görüşmeden hemen önce adil ve kalıcı barış için Rus tarafına baskı yapılmasını isteyen paylaşımı Rus tarafını küplere bindirdi. Rusya dış politikasından sorumlu senatör Grigoriy Karasin “Zelenski anlaşma taraftarı olmadığını bir kez daha ukala çıkışıyla sergilemiş oldu. Kritik müzakere öncesi susması gerekirken yine Rusya düşmanlığı yapmayı tercih etti” açıklamasını yaptı.

Cenevre’de başlayan üçlü görüşmeden bugün herhangi bir sonuç açıklaması beklenmemesi gerektiğini dile getiren Kremlin Sözcüsü Dimtriy Peskov, “Birinci günün sonunda müzakerelerin gidişatı hakkında açıklama beklemek yersiz olur. Heyetler arasında temas 18 Şubat’ta da devam edecek. Ayrıca tüm müzakere sürecinin basın ve kamuya kapalı yapıldığını hatırlatmak isterim” dedi. Bu arada üçlü görüşmelerin üçüncüsü bugün de devam edecek. Bir önceki iki üçlü görüşme ocak ve şubat ayı başlarında Abu Dabi’de yapılmış, ancak savaşı bitirecek somut sonuç alınamamıştı.