Ukrayna mühimmat deposunu vurdu: 3 şiddetinde deprem yaşandı

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18 Eylül gecesi Rusya’nın batı istikametindeki 30 bin ton kapasiteli en büyük mühimmat deposu havaya uçtu. Atom bombası infilakını andıran patlamalar bölgede 3 şiddetinde depreme neden oldu.

KAMİKAZE DRONLA VURDULAR

Rusya yönetiminin hasır altı etmeye çalıştığı mühimmat deposu saldırısı Ukrayna askeri istihbaratı tarafından 18 Eylül gecesi yaklaşık 100 kamikaze dron ve tipi bilinmeyen birkaç füzeyle gerçekleşti. Rusya’nın Tver bölgesindeki Toroptse yerleşim birimi yakınında 7 kilometrekare alana yayılmış betonarme yapılarda genelde Rus ordusuna ait füzeler tutuluyordu. Bağımsız askeri kaynaklara göre Ukrayna saldırısı sonucunda yerle bir olan Rus ordu deposunda yüzlerce İskender, Toçka-U, S-300, S-400 füzeleriyle Kuzey Kore’den getirilen orta menzilli KN23 füzeleri imha edilmiş oldu. Araziye yayılmış 454 ayrı beton sığınakta bulunan tüm bu mühimmatlar iki gün boyunca bir bir infilak etti.

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3 MİLYARLIK MÜHİMMAT

Norveç merkezli deprem tespit merkezi NORSAR verilerine göre Rus mühimmat deposunun vurulmasından sonra iki gün boyunca bölgede en şiddetlisi 3 olmak üzere bir dizi deprem tespit edildi. Rusya’nın sadece bu depoda kaybettiği mühimmatların piyasa değerinin ise 3 milyar dolar civarında olduğu söyleniyor. Depoları koruyan 200 askerden oluşan birliğin akıbeti belirsiz. Rusya Savunma Bakanlığı herhangi açıklama yapmamayı tercih ediyor. Toroptse kasabasında yaşayan 11 bin sivil ise tahliye edildi. Rusya’nın batı bölgesindeki en modern ve sağlam mühimmat deposu 2018 yılında inşa edilmişti.