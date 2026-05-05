Ukrayna, Moskova'yı yüzlerce İHA'yla hedef aldı

#Ukrayna-Rusya Savaşı#Moskova İHA Saldırısı#Çuvaşistan Sağlık Bakanlığı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2026 08:59

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 289 insansız hava aracını (İHA) Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde düşürdüklerini kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırıları düzenlediği belirtildi.

Geceden bu yana 289 İHA'nın hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedilen açıklamada, İHA'ların Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Azak Denizi üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İHA saldırısı sonucu başkent Çeboksarı'da 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

LENİNGRAD'DA 29 İHA İMHA EDİLDİ

Rusya'nın Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko, ülkesinde geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulaması Max hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede 29 İHA'nın yok edildiğini kaydetti.

Saldırı sonucu bölgedeki Kirişi kentindeki bir sanayi alanında yangın çıktığı bilgisini veren Drozdenko, olay yerinde çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de Max hesabından yaptığı açıklamada, Moskova'ya doğru uçan 3 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

