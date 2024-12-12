×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

"Ukrayna Macaristan’ın Noel’de ateşkes teklifini reddetti"

Güncelleme Tarihi:

#Peskov#Kremlin#Rusya
Ukrayna Macaristan’ın Noel’de ateşkes teklifini reddetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 15:10

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Ukrayna ile Noel zamanı ateşkes ve tutuklu takası yapılmasını teklif ettiğini ancak Zelenski'nin bu teklifi reddettiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Peskov, Orban ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin detayları, başkent Moskova’da gazetecilerle paylaştı.

Orban’ın dünkü telefon görüşmesinde Ukrayna konusunda bazı teklifler sunduğuna işaret eden Peskov, “Orban, Noel arifesinde Rusya ile Ukrayna arasında büyük bir tutuklu değişimi yapılması ve Noel’de ateşkes ilan edilmesi önerisinde bulundu.” dedi.

Peskov, Rusya’nın barışa yönelik anlaşmaları hiçbir zaman reddetmediğini belirterek, “Zelensky'nin ve çevresinin sosyal medyadaki tepkilerine bakılırsa Ukrayna tarafı Orban'ın tüm önerilerini reddetti.” diye konuştu.

Sözcü Peskov, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB), Putin ile Orban’ın telefon görüşmesinin hemen ardından Macaristan’ın Moskova Büyükelçiliğine değişim yapılabileceklerden oluşan bir tutuklu listesi gönderdiğini söyledi.

Haberin Devamı

Orban ve Putin'in dün Ukrayna ve Suriye'deki durumu değerlendirmek üzere telefon görüşmesi yaptığı bildirilmişti.

Zelenskiy, Orban'ın Putin ile ülkesini ilgilendiren konular hakkında telefon görüşmesi yapmasına tepki gösterirken, Macar lider ise "barış için çaba sarf ettiği" yanıtını vermişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Peskov#Kremlin#Rusya

BAKMADAN GEÇME!