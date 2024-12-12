"Ukrayna Macaristan’ın Noel’de ateşkes teklifini reddetti"

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Peskov, Orban ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin detayları, başkent Moskova’da gazetecilerle paylaştı.

Orban’ın dünkü telefon görüşmesinde Ukrayna konusunda bazı teklifler sunduğuna işaret eden Peskov, “Orban, Noel arifesinde Rusya ile Ukrayna arasında büyük bir tutuklu değişimi yapılması ve Noel’de ateşkes ilan edilmesi önerisinde bulundu.” dedi.

Peskov, Rusya’nın barışa yönelik anlaşmaları hiçbir zaman reddetmediğini belirterek, “Zelensky'nin ve çevresinin sosyal medyadaki tepkilerine bakılırsa Ukrayna tarafı Orban'ın tüm önerilerini reddetti.” diye konuştu.

Sözcü Peskov, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB), Putin ile Orban’ın telefon görüşmesinin hemen ardından Macaristan’ın Moskova Büyükelçiliğine değişim yapılabileceklerden oluşan bir tutuklu listesi gönderdiğini söyledi.

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Orban ve Putin'in dün Ukrayna ve Suriye'deki durumu değerlendirmek üzere telefon görüşmesi yaptığı bildirilmişti.

Zelenskiy, Orban'ın Putin ile ülkesini ilgilendiren konular hakkında telefon görüşmesi yapmasına tepki gösterirken, Macar lider ise "barış için çaba sarf ettiği" yanıtını vermişti.