Ukrayna lojistik hattını felç etti! Rusya’nın yolu var drondan geçemiyor

Kırım Köprüsü’ne yönelik Ukrayna saldırıları, işgal altındaki Donetsk, Zaporojye ve Herson üzerinden geçen hattı Rusya’nın yarımada ile ana lojistik koridoruna dönüştürmüştü. Kara hâkimiyeti Rus kuvvetlerinde olmasına karşın bu hat, Ukrayna’nın dron saldırıları nedeniyle fiilen işlevsiz hale geldi. Ukrayna, 24 Mayıs’tan itibaren 30-200 km menzilli taktik dron birlikleriyle R-200 karayolunu abluka altına aldı. Dron birlikleri Rostov’dan Kırım’a uzanan güzergâhtaki yakıt tankerlerini ve zırhlı araçları hedef almaya başladı. Saldırılar sonucu Kırım’a yakıt tankerlerinin ulaştırılamaması bölgede akaryakıt krizine yol açtı. Benzin istasyonlarının üçte biri kapanırken, araç başına 20 litre yakıt sınırı getirildi. Son on günde market rafları da ciddi biçimde boşaldı. Benzer tablo ana karada da kendini gösteriyor. Ukrayna’nın petrol rafinerilerini hedef almasıyla Moskova banliyölerinde araç başına 60 litrelik yakıt sınırı uygulamaya girdi. Hasat mevsiminin eşiğinde derinleşen krizin güney bölgelerindeki tarımsal üretimi de olumsuz etkileyeceği dile getiriliyor.