Ukrayna lideri Zelenski'den 'Türkiye ile birlikte daha güçlü AB' vurgusu

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna savaşı ve Ukrayna'nın AB ile entegrasyon sürecine ilişkin konuştu.

AB'ye üye olmak istediklerini vurgulayan Zelenski, "AB'de olmak istiyoruz. Eminim ki bazı AB temsilcileri hata yapmazsa, biz orada olacağız." diye konuştu.

TÜRKİYE VE UKRAYNA, GÜVENLİKTE AVANTAJLI

Zelenski, sahip olduğu konum nedeniyle Türkiye ve Ukrayna'nın güvenlik açısından avantaja sahip olduğunu belirterek, AB'nin bugün Türkiye, Norveç, Ukrayna ve İngiltere'ye ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

İngiltere'nin daha önce AB'den ayrıldığını anımsatan Zelenski, "Ama yine de bu dört ülkenin AB'yi dünyanın en güçlü birliği ve en iyi güvenlik sistemine sahip kuruluşu haline getireceğine inanıyorum. Biz bir alternatif aramıyoruz. Sadece bu dört ülkenin çok güçlü olduğuna ve AB'yi güçlendirebileceğine inanıyorum. Ama bu dört ülke tek başına kesinlikle çok güçlü bir birlik oluşturuyor." dedi.