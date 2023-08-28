Ukrayna lideri Zelenski'den 'siyasi çözüm' mesajı! Gözler Moskova'da

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Ukrayna'nın aylardır beklenen taarruzunun başlaması ve çatışmanın Karadeniz'e de sıçramasının ardından tansiyon zirve yaptı.

Dünyanın umutla beklediği açıklama ise Ukrayna lideri Zelenski'den geldi.

Putin ile müzakere etmeyeceğini her fırsatta dile getiren Zelenski'nin teklifi dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Zelenski Kırım konusunda çözümün müzakere edilebileceğini söyledi.

Kırım konusunda güç kullanmak yerine çözümü müzakere etmenin mümkün olabileceğini belirten Ukrayna lideri açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Kırım'ın idari sınırlarında olduğumuzda, yarımadada Rusya'yı askersizleştirmeye zorlamanın siyasi olarak mümkün olduğunu düşünüyorum.'

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Zelenski bu yolun, daha az ölüme yol açacağı için tercih edileceğini de sözlerine ekledi.

Savaşın Rusya topraklarına ilerlemesinin Kiev'in Batı desteğini kaybetmesine yol açacağının altını çizen Zelenski 'Diyelim ki birliklerimizi gönderip Rusya topraklarına gitmeye karar verdim, böyle bir durumda bu ülkelerin benim yanımda durmayacaklarından eminim' dedi.

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RUSYA'NIN KIRMIZI ÇİZGİSİ

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı ele geçirmeye yönelik herhangi bir girişiminin, Moskova'nın Kiev'e karşı 'kesinlikle her türlü silahı' kullanmasına gerekçe olacağı konusunda uyarmıştı.

Medvedev, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'da Kiev veya Lviv'e kadar ilerlemek zorunda kalabileceğini de sözlerine ekleyerek adeta gözdağı vermişti.

RIA Novosti'ye konuşan Medvedev açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

'Bu enfeksiyonu bitirmek için Kiev'e gitmeniz gerekiyorsa Kiev'e, Lviv'e gitmeniz gerekiyorsa, Lviv'e kadar gideriz.'