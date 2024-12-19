Ukrayna lideri Zelenski’den acı itiraf: Donbas ile Kırım’ı alacak gücümüz yok

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Rusya ile Ukrayna arasında kanlı savaş devam ederken, ülkesi adına acı itirafta bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, işgal altındaki Donbas ile Kırım Yarımadası’nı Ruslardan geri alacak güce sahip olmadıklarını kabul etti. Zelenski ayrıca Rusya ile savaşı durduracak olası müzakere sürecinin yeni ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak’ta resmen göreve başlamasından sonra gündeme geleceğini açıkladı.

DİPLOMATİK ÇÖZÜM ŞART

Ukrayna’nın iki ilini Lugansk ile Donetsk’i kapsayan Donbas bölgesiyle Kırım Yarımadasının elden gittiğini itiraf eden Zelenski, “Ukrayna anayasasına göre topraklarımızı Ruslara veremeyiz. Ancak pratikte bu topraklarımız şu anda Rus işgal kuvvetleri kontrolünde. Gerçekçi olmam gerekirse bizim Donbas ile Kırım’ı geri alacak askeri gücümüz yok. Geriye tek şık kalıyor. Batılı müttefikler Putin’e baskılarını sürdürerek uzun vadede diplomatik yoldan toprak bütünlüğümüzün sağlanması. Başka seçenek yok” dedi.

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BATI PUTİN’DEN KORKTU

Üçüncü yılına yaklaşan savaşın başında önemli hatalar yapıldığını da dile getiren Zelenski, “Batılı müttefiklerin bir yandan bize destek verirken, diğer taraftan Putin Rusya’sından korktuklarını gördük. Rusya bize ilk saldırdığı günlerde Batılı ülkeler şimdiki silahları bize vermiş olsaydılar bu savaş çoktan biterdi. Ders vermek ve ukalalık yapmak istemiyorum, ama ABD ile Avrupa bizimle birlikte tek ses olarak hareket etmeye devam etmeli” görüşünü de dile getirdi.

RUSLAR CEPHEDE İLERLİYOR

Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Lviv şehrinde düzenledikleri ortak basın toplantısında ABD yeni Başkanı Donald Trump’ın rolüne de değinen Zelenski, “Biz ABD dahil tüm müttefiklerimizle temas halindeyiz. Trump’a Ukrayna’nın Ruslarla geçici ateşkes değil, kalıcı, kapsamlı ve Ukrayna’ya güvenlik garantisi veren anlaşma istediğini söyledik. Trump göreve başladıktan sonra barış görüşmelerinin Rus tarafını da içine alarak hızlanmasını bekliyorum” ifadesini kullandı. Zelenski acı itiraflarda bulunduğu sırada cephede durum Ukrayna lehine gelişmiyor. Rus kuvvetleri özellikle Donetsk bölgesinde her gün 5-6 km ilerliyor.