Ukrayna lideri Zelenski Türkiye'ye geliyor

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin cumartesi günü Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini kaydetti.

İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna ikili işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ile Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik durumu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağı ifade edildi.

Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 31 Ekim 2026 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir." ifadelerini kullandı.