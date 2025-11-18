Ukrayna lideri Zelenski, Türkiye'ye geleceğini duyurdu: Müzakereleri yeniden canlandıracağız

Haberin Devamı

Yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini kaydeden Zelenski, "Yarın Türkiye'de görüşmeler yapacağım" ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, müzakereleri yeniden canlandırmak için hazırlık yaptıklarını belirterek yarın Türkiye’de temaslarda bulunacağını duyurdu.

Zelenski, sosyal medyada yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Ortaklarımıza sunacağımız çözümler geliştirdik. Savaşın sonunu yaklaştırmak için mümkün olan her şeyi yapmak Ukrayna’nın en önemli önceliğidir. Ayrıca savaş esirlerinin değişimini yeniden başlatmak ve esirlerimizi eve getirmek için çalışıyoruz. Müzakereleri yeniden canlandıracağız.”

İSPANYA'DA KRİTİK TOPLANTI

Bugün İspanya'ya önceden planlanmış bir ziyaret gerçekleştireceğini kaydeden Zelenski, Madrid'deki temaslarına dair bilgi verdi. Uzun süredir hazırlıkları yapılan kritik toplantıları İspanya’da gerçekleştirdiklerini açıklayan Zelenski, burada başka bir güçlü ülkenin desteğinin artmasını beklediklerini belirtti.

“Söz konusu destek sayesinde hayatları koruyabileceğimizi ve savaşın sona ermesini hızlandırabileceğimizi umuyoruz” diyen Zelenski, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile yapılacak görüşmenin önemine dikkat çekti.

Zelenski, “Bu toplantının, bize daha fazla güç kazandıracak anlaşmalarla sonuçlanmasını sağlamak için çalışıyoruz. Ukrayna, ortaklarıyla olan ilişkilerinde her gün sonuç almalıdır” ifadelerini kullandı.

'GEREKLİ YASAL DÜZENLEMELERİ HAZIRLIYORUZ'

Ukrayna lideri, perşembe günü yapılacak toplantının hazırlıkları için talimat verdiğini söyledi. Bu hafta hükümet yetkilileriyle görüşmeler yapılacağını, ayrıca Verkhovna Rada liderliği ve Halkın Hizmetkarı parlamento grubu üyeleriyle toplantı gerçekleştireceklerini ifade etti.

“Devletimizin ihtiyaç duyduğu birkaç yasama girişimi ve hızlı, ilkeli kararlar hazırlıyorum” diyen Ukrayna Devlet Başkanı, konuşmasını “Ukrayna’ya zafer!” sözleriyle tamamladı.

TÜRKİYE'DEKİ BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Ukrayna ile Rusya arasında ilk barış görüşmeleri Mart 2022'de İstanbul’da yapıldı. Taraflar, Türkiye’nin arabuluculuğunda bir araya gelerek hem Ukrayna’nın tarafsızlık statüsü hem de güvenlik garantileri gibi temel konuları masaya yatırdı. Bu turda kalıcı bir ateşkes ya da nihai barış anlaşmasına varılamadı, ancak diplomatik kanallar yeniden açılmış oldu.

2025'TEKİ MÜZAKERELER

Üç yıl aradan sonra barış görüşmeleri yeniden 16 Mayıs 2025'te İstanbul’da, Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştirildi. Bu görüşmede taraflar 1000’den fazla savaş esirinin karşılıklı takası konusunda anlaşmaya vardı. Ne var ki, kalıcı bir ateşkes ya da barış metni üzerinde somut bir ilerleme kaydedilemedi.

2 HAZİRAN

Görüşmeler İstanbul’da Çırağan Sarayı’nda ikinci tura taşındı. Bu turda hasta, yaralı ve 25 yaş altı esirlerin iadesi ile birlikte cesetlerin geri verilmesi konuları ele alındı. Taraflar esir takasında somut adımlar konusunda mutabakata vardı.

23 TEMMUZ

Üçüncü tur barış görüşmeleri, yine İstanbul’da Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapıldı. Taraflar tam bir ateşkes talebi, sivil altyapıya yapılan saldırıların durdurulması ve uzun vadeli güvenlik teminatlarını içeren konular üzerine yoğunlaştı. Ancak nihai barış anlaşması bu turda da hayata geçirilemedi.