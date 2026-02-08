Ukrayna lideri açıkladı: Trump hazirana kadar süre verdi

Haberin Devamı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski dün başkent Kiev’de yaptığı açıklamada “Abu Dabi’de geçtiğimiz günlerde yapılan ikinci tur üçlü ABD-Ukrayna-Rusya müzakerelerinde Başkan Trump temsilcileri taraflara Haziran ayına kadar süre verdi. Her iki tarafa baskı yapacakları söylendi. Ukrayna’dan Mart ayı sonuna kadar topraklar konusunda referandum düzenlememiz istendi. Biz Mart ayına çok az zaman kaldığını söyleyince Ukrayna’da referandum ve genel seçimin en geç mayısta sonuçlanması istendi. ABD Başkanı Trump’ın haziran ayından itibaren iç politikaya yoğunlaşarak Kasım’da yapılacak Kongre seçimleriyle ilgileneceği belirtildi. Biz barış için genel halk oylamasına dünden hazırız. Ancak bizden seçime gitmemizi bekleyen Trump yönetiminden Rusya’ya baskı yaparak bu tarihe kadar ateşkes ilan edilmesini sağlamasını bekliyoruz. Her gün yapılan füze ve dron saldırıları altında halkın oyunu kullanması çok zor” açıklamasını yaptı.

İLERLEME PEK YOK GİBİ

4-5 Şubat tarihleri arasında Abu Dabi’de dört oturum şeklinde yapılan üçlü görüşmelerde kilit maddeler üzerinde görüş sağlanamadığı belirtiliyor. Diplomatik kaynaklara göre Rusya ile Ukrayna arasında toprak meselesi konusundaki çıkmaz devam ediyor. ABD’nin savaş sonrası için Ukrayna’ya vereceği güvenlik garantileri konusunda da netlik sağlamamış gibi. Son olarak Rus tarafının Zaporojye nükleer santralının ABD denetimine verilmesi önerisini de kabul etmediği söylendi. Zelenski, bir sonraki üçlü müzakerenin ABD’de yapılacağını ifade ederken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Miami’de üçlü masa kurulması önerisine Rusya’nın sıcak bakmadığını söyledi.