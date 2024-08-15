Ukrayna, 'Kuzey Akım' iddialarına yanıt verdi: 'Saçmalık'

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Ukrayna, Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz aktarılmasını sağlayan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında yaşanan patlamalarda Ukrayna'nın rolü olduğu iddiasını "saçmalık" olarak nitelendirerek reddetti.

AFP'ye konuşan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Baltık Denizi'nden geçen doğalgaz boru hatlarına 2022 yılında düzenlenen sabotaja ilişkin “Ukrayna'nın Kuzey Akım patlamalarına karışması tamamen saçmalıktır" ifadesinde bulundu.

Podolyak, "Ukrayna için bu tür eylemlerin hiçbir pratik anlamı yoktur” dedi.

KUZEY AKIM PATLAMALARINA İLİŞKİN BİR UKRAYNALI HAKKINDA TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARILDI

Alman savcılar, Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında yaşanan sabotajla ilgili olarak bir Ukrayna vatandaşı hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

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Bilinen son adresi Polonya'da olan kişi hakkında Alman basını, Polonyalı yetkililerin şüpheliyi neden tutuklayamadığının henüz netlik kazanmadığını ve kişinin şu anda firari olduğuna inanıldığını yazmıştı.

Savcılar, kişinin kimliği hakkında yalnızca "Volodimir Z." bilgisini geçerken aynı zamanda kişinin boru hatlarına patlayıcı düzenek yerleştiren dalgıçlardan biri olduğuna inandıklarını ifade etmişlerdi.