Ukrayna Kursk’ta, Rusya Donetsk’te ilerliyor

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Rusya-Ukrayna savaşında yaklaşık on gün önce açılan Kursk cephesiyle birlikte son günlerde hareketlilik artmış durumda. Sürpriz bir saldırıyla Rusya’nın Kursk bölgesinde 1000 km kareden fazla bir alanı işgal eden Ukrayna birliklerinin buradaki mevzilerini güçlendirdiği bildilirken, Rusya ise doğudaki Donetsk cephesinde kritik bir kazanımın eşiğinde olabilir.

KÖPRÜYÜ VURDULAR

Cephedeki gelişmelerle ilgili dün Telegram üzerinden bir açıklama yapan Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Ukrayna birliklerinin Kursk’taki mevzilerini güçlendirdiğini söyledi. Ukrayna’nın kontrolündeki bölgelerin genişletildiğini belirten Zelenski, ayrıca daha fazla Rus askerinin savaş esiri olarak alındığını duyurdu.

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Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mikola Oleşçuk da önceki akşam Kursk bölgesinde stratejik öneme sahip bir köprüyü bombaladıklarını açıkladı. Rusya’nın bölgeye takviye kuvvet göndermesi ve ikmal açısından kritik öneme sahip olduğu belirtilen köprünün vurulduğunu Rusya tarafı da doğruladı.

STRATEJİK NOKTA

Köprünün ABD yapımı HIMARS tipi çoklu roketatar sistemi ile vurulduğu düşünülüyor. Washington yönetimi daha önce Ukrayna’ya kendi sağladığı silahları Rusya içlerinde 100 km menzile kadar kullanma izni vermişti.

Öte yandan Rusya’nın da doğudaki Donetsk cephesinde hızla ilerleme kaydettiği haberleri geliyor. Rus birliklerinin, Ukrayna ordusunun bölgedeki diğer askeri merkezlerle bağlantı noktası olarak kullanılan Pokrovsk kasabasına yaklaştığı ve bölgedeki sivillerin tahliyesinin istendiği belirtiliyor. Ukrayna lideri Zelenski, dün yaptığı açıklamada Donestk’teki duruma değinerek, Ukrayna askerlerinin saldırıları püskürttüğünü söylese de Pokrovsk’taki Ukrayna askeri yöneticisi Serhi Dobriak, Rus birliklerinin kentin dış mahallelerine 10 km mesafede olduğunu açıkladı. Pokrovsk’un Ukrayna’nın bölgedeki savunma hattı içinde birbirine bağlı direnç noktalarından biri olduğu ve kasabanın Rus kontrolüne geçmesinin Donetsk cephesinin genel seyrini etkileyebileceği belirtiliyor.

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WP: SINIRÖTESİ SALDIRI KISMİ ATEŞKESİ ENGELLEDİ

Amerikan Washington Post gazetesi, Ukrayna’nın 6 Ağustos’ta Rusya’nın Kursk bölgesine başlattığı kara harekâtının, iki ülke arasında kısmi bir ateşkes anlaşmasını engellemiş olabileceğini yazdı. WP’nin anonim kaynaklara dayandırdığı haberine göre Kiev ve Moskova, Katar’ın arabuluculuğunda yalnızca enerji altyapılarını içerecek bir saldırmazlık anlaşması hazırlığındaydı. Ancak Kursk’a yönelik operasyon sonrası Moskova’nın görüşmelerden çekildiği belirtilirken, WP’ye açıklama yapan Ukraynalı yetkililer ise Doha’daki görüşmelerin Ortadoğu’daki gelişmeler nedeniyle ertelendiği ve 22 Ağustos’ta videokonferans formatında Katarlı arabulucularla gerçekleştirileceğini aktardı. Rusya, Ukrayna’nın elektrik altyapısına ciddi oranda zarar verirken, Ukrayna ordusu ise Rusya’nın çok sayıda petrol rafinerisini hedef almıştı.