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Ukrayna, Kursk’ta Rus askeri konvoyunu vurdu: Onlarca ölü var

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#Ukrayna#Rusya#Vladimir Zelenskiy
Ukrayna, Kursk’ta Rus askeri konvoyunu vurdu: Onlarca ölü var
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 23:01

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Kursk bölgesinde Rusya'ya ait askeri konvoya düzenlediği saldırıda, onlarca Rus askerini etkisiz hale getirdi.

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Ukrayna ordusu, 6 Ağustos'tan bu yana Rusya'nın Kursk bölgesinde ilerleyişini sürdürüyor.

Ukrayna ordusu, Kursk bölgesinde Rus ordusuna ait konvoya düzenlediği saldırıda onlarca Rus askerini etkisiz hale getirdi. Ukrayna ordusu, ayrıca çok sayıda askeri aracı da imha etti.

Çevredekileri tarafından kaydedilen görüntülerde, askeri kamyonların içerisinde onlarca Rus askerin cansız bedeni olduğu görüldü.

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UKRAYNA, 100'DEN FAZLA RUS ASKERİNİ ESİR ALDI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kursk bölgesinde bugün farklı yerlerde 1-2 kilometre ilerleme kaydettik. Aynı zamanda 100'den fazla Rus askeri esir alındı" ifadelerini kullanmıştı.

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#Ukrayna#Rusya#Vladimir Zelenskiy

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