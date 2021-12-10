Ukrayna krizinin şifreleri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
25 kent alarmda Peş peşe uyarılar: Kuvvetli sağanak ve fırtına dönüyor25 kent alarmda! Peş peşe uyarılar: Kuvvetli sağanak ve fırtına dönüyor#Meteoroloji
Uçakta hayatı kurtaran doktor anlatıyor… Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmışUçakta hayatı kurtaran doktor anlatıyor… 'Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmış'#Sağlık
Fenerbahçenin Konferans Ligindeki muhtemel rakipleri belli oldu Kura çekimi günü ve saati...Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Kura çekimi günü ve saati...#Fenerbahçe
Eski sevgilisine dehşeti yaşatmıştı... Hâkimden ibretlik gerekçe: Hapiste bol bol düşünEski sevgilisine dehşeti yaşatmıştı... Hâkimden ibretlik gerekçe: Hapiste bol bol düşün#Cemal Albayrak
‘Meclis’te 71 yılda söylenmedik söz, edilmedik küfür kalmadı’‘Meclis’te 71 yılda söylenmedik söz, edilmedik küfür kalmadı’#TBMM
Galatasaray, UEFA Avrupa Liginde son 16 turunda Lazio karşısında puan 0-0 ile geldiGalatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda! Lazio karşısında puan 0-0 ile geldi#Lazio
Öfkeli milletvekilleri için öfke yenme teknikleriÖfkeli milletvekilleri için öfke yenme teknikleri#Alpay Özalan
İşte en çok aranacak meslekler... 2022de bu alanlarda çalışanlar yaşadıİşte en çok aranacak meslekler... 2022'de bu alanlarda çalışanlar yaşadı!#Sektör
Fatih Terimden final sorusuna yanıt Neden olmasınFatih Terim'den 'final' sorusuna yanıt! 'Neden olmasın?'#Galatasaray
Zirvede büyük kapışmaZirvede büyük kapışma#Ali Ünal
Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için İmamoğlu’na ne dediKılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için İmamoğlu’na ne dedi#CHP
Korona geçirenlere sıkı takipKorona geçirenlere sıkı takip!#Koronavirüs
İşte kiralık yolculuğun tarifesi: 10 kilometrelik mesafe, 3 ayrı araçİşte 'kiralık yolculuğun' tarifesi: 10 kilometrelik mesafe, 3 ayrı araç#Kiralık Yolculuk
Hayali poliçe vurgunu Suçlamaları böyle reddetti: Geçmişte karanlık işlerim oldu 'Hayali poliçe' vurgunu! Suçlamaları böyle reddetti: Geçmişte karanlık işlerim oldu#Hayali Poliçe
Galatasaray Avrupada tarih yazdı Real Madridle birlikte zirveye çıktılar...Galatasaray Avrupa'da tarih yazdı! Real Madrid'le birlikte zirveye çıktılar...#Galatasaray
HABERLERDünya Haberleri

Ukrayna krizinin şifreleri

#Ukrayna#Rusya#ABD
Ukrayna krizinin şifreleri

Rus ve ABD liderler zirvesinin ardından açıklamalar devam ederken, tüm dünya Ukrayna’daki krizin bir sıcak çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini merak ediyor. İşte 30 yıllık bir geçmişe sahip olan Ukrayna sorununun dünü, bugünü ve yarınına dair 5 soru ve cevapları.

Haberin Devamı

1. KRİZİN KÖKENİ NEREYE DAYANIYOR?

Ukrayna krizinin temelleri 30 yıl önce Sovyetler Birliği’nin dağılmasına kadar gidiyor. Sovyetlerin dağıldığı süreçte Baltık devletlerinin Rus yörüngesinden çıkmasını engelleyemeyen Moskova yönetimi, dağılma sürecinde Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) anlaşmasının ortağı olan Ukrayna ve Belarus’u kendi ekseninde tutmak üzerine bir siyaset gerçekleştirme isteğindeydi. Dönemin Rusya lideri Boris Yeltsin’in BDT ile ortaya çıkan yeni oluşumun bir “Slav birliği” olacağını vurgulaması, Moskova’nın Ukrayna ve Belarus’a olan bakışını ortaya koyuyordu.

Ukrayna krizinin şifreleri

2. İKİ CEPHE ARASINDA NASIL SORUNA DÖNÜŞTÜ?

Bağımsızlık ilanından sonraki 5 yılda Rusya’nın uydu devleti olmayı sürdüren Ukrayna, Rusya’nın ülkede konuşlandırdığı nükleer silahlar nedeniyle Batı ve Rusya arasında ilk kez bir soruna dönüştü. Ukrayna’nın kontrolündeki 1240 stratejik nükleer başlıkla 3 bin taktik nükleer mühimmat taşıyıcı füzeleriyle birlikte Rusya’ya teslim edilerek, Ukrayna nükleer silahtan arındırılmış ülke ilan edildi. Rusya’nın Ukrayna üzerindeki ekonomik ve siyasi etkisi 2014 yılına kadar devam etti. 2014 yılında Rus yanlısı Viktor Yanukoviç hükümetinin AB ile işbirliği anlaşmasını askıya alması üzerine, ABD ve AB’nin de desteklediği ve hükümetin düşmesiyle sonuçlanan protesto gösterileri, Batı bloğuyla Rusya’yı Ukrayna üzerinde tekrar karşı karşıya getirdi. Rusya’nın Kırım yarımadasını ilhakı ve ardından Donetsk ile Donbas bölgelerinin Ukrayna’dan bağımsızlık ilan etmesi krizi derinleştiren temel etmenler oldu.

3. NEDEN BUGÜN ALEVLENDİ?

Haberin Devamı

Temel sebep, Moskova yönetiminin Ukrayna’yı tekrar kendi eksenine çekme politikasını sürdürmesi. 2015 yılında Ukrayna, Rusya, Almanya ve Fransa dörtlüsü, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak adına Minsk anlaşmalarını imzalasa da Rusya, Ukrayna’daki Batı yanlısı yönetimi yıpratma emelini devam ettirdi. Moskova, 2019 yılında Donbas’taki ayrılıkçılara pasaport dağıtarak Rus vatandaşı yapmaya başladı. Rusya’nın bölgeyle ekonomik entegrasyon süreci başlatması, bu adımların Donbas’ın ilhak edilmesi hazırlığı olarak yorumlandı. Kiev’in ayrılıkçı bölge sınırına asker yığmaya başlaması ve bölgede sıcak temaslar oluşmasının ardından 2021’in bahar aylarında Rusya da Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmaya başladı. Gerilim, ABD ve NATO müttefiklerinin Karadeniz bölgesinde düzenlediği askeri tatbikatlar ve Ukrayna’ya tedarik edilen modern silahlarla had safhaya ulaştı.

Ukrayna krizinin şifreleri

Haberin Devamı

4. SICAK ÇATIŞMAYA DÖNÜŞÜR MÜ?

Ukrayna ve Rusya’daki bağımsız siyasi gözlemcilere göre Moskova ile Kiev arasındaki gerilim bir savaşa yol açmayacak. Ayrıca ne ABD, ne de başka bir Batılı devlet Ukrayna yüzünden Rusya ile çatışmaya girmeyecek. Beyaz Saray’dan liderler zirvesinden önce yapılan “Sıcak çatışma önceliğimiz değil” açıklaması da bu görüşü destekler nitelikte. Öte yandan Ukrayna’nın açık talebine rağmen NATO’ya alınması konusunda somut bir karşılık bulamaması, Batı’nın Rusya’yla sıcak temasa girmeyi tercih etmeyeceğine işaret ediyor.

Haberin Devamı

5. UFUKTA ÇÖZÜM VAR MI?

Bu gergin ortamda ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya lideri Vladimir Putin’in önceki gün gerçekleştirdikleri Ukrayna zirvesi, yakın zamanda bir çözüm olacağı sinyalini vermedi. Biden’ın Rus mevkidaşına Ukrayna’ya olası bir müdahalede “ciddi ekonomik yaptırımlar” uygulanacağı tehdidine rağmen, Ukrayna’nın olası NATO üyeliği konusunda taviz verileceğini ima etmesi, NATO cephesinde tepki ile karşılandı. Çin ile rekabet nedeniyle ABD’nin dış politikada rotasını Asya-Pasifik’e çevirmesi, krizde ibrenin Rusya’ya dönmesiyle sonuçlanabilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#Rusya#ABD

BAKMADAN GEÇME!

Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu

Bill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu!

#Koronavirüs
Reza Zarrabın son hali şaşırttı Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendi

Reza Zarrab'ın son hali şaşırttı! Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendi

#Reza Zarrab
Elon Musk fabrika kursun diye yasaları bile değiştirmişlerdi... Teslayı Çinde ne bekliyor

Elon Musk fabrika kursun diye yasaları bile değiştirmişlerdi... Tesla'yı Çin'de ne bekliyor?

#Tesla