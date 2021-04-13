Ukrayna krizinde yumuşama umudu

Türkiye ziyaretinden hemen sonra Rusya ile temasa geçen Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Vladimir Putin ile ikili görüşme önerisinde bulundu. Zelenski’nin Basın Sözcüsü Yuliya Mendel, “Cumhurbaşkanı Zelenski, Donbas kriziyle ilgili Rus lideri Putin ile telefon bağlantısı kurmaya çalıştı. Rus tarafı şimdilik telefonu açmıyor. Ancak liderler arasında görüşme talebimiz diplomatik kanallardan Rusya yönetimine iletildi. Kremlin Sarayı’ndan yanıt bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

KREMLİN’İN YORUMU

Rusya yanıt konusunu ağırdan alırken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zelenski’nin Putin ile görüşme talebinin henüz kendilerine ulaşmadığını söyleyerek, “Ukrayna’nın görüşme talebi henüz bize ulaşmadı. Temennimiz Ukrayna yönetiminin sağduyulu davranarak Donbas bölgesinde olayların savaşa dönüşmeden provokasyonlara son verilmesidir. Zelenski ile görüşme gerçekleşirse Putin’in kendisine gerilimi azaltma hususunda söyleyeceği çok şey var” açıklamasını yaptı.

REVİZYON TALEBİ

2015 yılında Almanya ile Fransa arabuluculuğunda imzalanan 13 maddelik Minsk anlaşması Ukrayna yönetiminin Donbas genel adıyla bilinen ve dünyada kimsenin tanımadığı ayrılıkçı Donetsk ile Lugansk cumhuriyetlerine Ukrayna bünyesinde otonomi statüsü verilmesini öngörüyor. Rusya bu şartın yerine getirilmesini isterken Ukrayna anlaşmanın revizyonunu talep ediyor.

ASKER SEVKIYATI DEVAM EDİYOR

Ukrayna ile Rusya arasında gerilimin iki ülke liderinin görüşmeleriyle hafifleyeceği umut edilirken, Ukrayna sınırında askeri yığınak devam ediyor. NATO’nun bölgedeki gözlemlerine göre Rusya, doğuda Donbas ile güneyde Kırım Yarımadasında askeri gücünü 40 bin askere çıkarmış durumda. Böylece Ukrayna sınırındaki Rus kuvvetleri kolordu boyutuna ulaştı. Dün G7 dışişleri bakanları ortak bir açıklama ile, Rusya’yı bölgede tansiyonu düşürmeye çağırdı. Ukrayna’nın askeri hazırlıklarını afişe eden Rus tarafı ise, Kiev yönetiminin 500 tankı cepheye göndermeye hazır olduğunu söylüyor.

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