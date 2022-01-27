Ukrayna krizinde Batı’yı düşündüren soru: Putin Avrupa’ya doğalgazı keserse

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UKRAYNA krizi her geçen gün Batı ile Rusya arasında içinden çıkılması biraz daha güç bir restleşmeye dönüşürken, ABD ile Avrupa’da “Ya Putin doğalgazı keserse” hesapları yapılıyor. Batı, Rusya’ya ilan ettiği “Askerlerin Ukrayna’ya ayak bastığı an Rusya, dünya ekonomisinden izole edilir” ültimatomunu hayata geçirebilmek için Avrupa’nın enerji güvenliğini sağlamak için çözüm arayışında.

FORMÜL ARAYIŞI SÜRÜYOR

Rusya’ya yönelik sert yaptırımları savunan ABD, Avrupa’yı donmaktan kurtaracak bir formül geliştirmeye çalışıyor. Geçen hafta konuyla ilgili ilk teması Katar ile gerçekleştiren Washington, Batı ile Rusya arasında enerji krizi patlak vermesi durumunda Avrupa’ya sıvılaştırılmış LNG miktarının arttırılmasını talep etti. Ancak Katar’daki doğalgaz üreticilerinden gelen yanıt tatmin edici olmadı. Katar çıkardığı doğalgazın yüzde 75 oranını Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediyor. Avrupa piyasasına günümüzde gerçekleştirilen satış sadece yüzde 7 seviyelerinde.

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KATAR EMİRİ ABD’YE GİDİYOR

Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri yüzde 45 oranında Rus doğalgazına bağımlı oldukları için Katar’ın kısa sürede Avrupa’ya sevkiyat arttırımı yapması mümkün görünmüyor. Buna rağmen Katar Emiri Al Sani 31 Ocak’ta ABD Başkanı Biden’ın davetiyle Washington’u ziyaret edecek. Beyaz Saray kaynaklarına göre Biden, Katar’a ABD’nin teknik desteğiyle bahar aylarına doğru doğalgaz üretimini iki katına çıkarmasını önerecek.

AVUSTRALYA: YARDIM EDERİZ

Bu arada Avustralya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Keith Pitt, “Avrupa’nın enerji güvenliğinin sağlanması için seferber olmaya hazırız” beyanında bulundu. Rusya’nın elindeki enerji kozunu bertaraf etmek için Batı ülkeleri ayrıca Cezayir, Mısır ve başka ülkelerle de temas halinde.

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DEPOLARIN YARISI BOŞ

Avrupa ülkeleri, geçen aralık ayı başından itibaren bin metreküp doğalgaz için 2 bin dolara varan fiyat ödememek için Rus Gazprom şirketinden alımı azaltmıştı. Günümüzde Avrupa yeraltı doğalgaz depolarının yarıdan fazlası boşalmış durumda. Dışarıdan tedarik sağlanamaması durumunda Avrupa ülkelerinde elektrik üretimi ile metalürji sektörü başta olmak üzere bir dizi sanayi dalı durmak zorunda kalacak. Avrupa’nın elindeki gaz bu kışın sonuna kadar sadece evlerin ısıtılması için yeterli olacak.

BİLGİ NOTU

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Dünya doğalgaz rezervlerinin yüzde 27.5’i Rusya’da bulunuyor. Bu ülkeyi yüzde 15.9 ile İran, yüzde 14.9 ile Katar izliyor. ABD’nin payı yüzde 5.3. Avustralya’nın payı ise yüzde 1.55.

PUTİN’E ŞAHSİ YAPTIRIM

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’ya yönelik üzerinde çalışılan yeni yaptırımların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve tüm Rusya yönetimini içine alacak şekilde hazırlandığını söyledi. Biden ayrıca tırmanan Ukrayna geriliminin yakın gelecekte İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülmedik gelişmelere yol açacağı uyarısını da yaptı. Biden’ın, “Bu gidişle yakında çok farklı bir dünya karşımıza çıkacak” demesi dikkat çekti.

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BERLİN’DE TEKRAR GÖRÜŞÜLECEK

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Fransa’nın başkenti Paris’te Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya’dan siyasi danışmanlar arasında yapılan “Normandiya formatlı” görüşmeler sona erdi. Rusya Baş Müzakerecisi Dmitri Kozak, “Farklılıklara rağmen Ukrayna’nın doğusunda ateşkesin anlaşmalara uygun olarak tüm taraflarca sürdürülmesi gerektiği konusunda anlaşıldığını” söyledi. Kozak, iki hafta içinde Almanya’nın başkenti Berlin’de bir görüşme daha yapılacağını kaydetti.