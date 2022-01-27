Ukrayna krizinde Batı’yı düşündüren soru: Putin Avrupa’ya doğalgazı keserse

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ece Erkenin eşi, Beşiktaşın eski yöneticisine silahlı saldırı Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybettiEce Erken'in eşi, Beşiktaş'ın eski yöneticisine silahlı saldırı! Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Erdoğan müjdeyi duyurdu: Kamu işçi maaşlarına ek zam Erdoğan müjdeyi duyurdu: Kamu işçi maaşlarına ek zam#İran
AKOM ile balıkçı arasında 20-25 kilometre var'AKOM ile balıkçı arasında 20-25 kilometre var'#Orkun Ün
Neden en başta “Evet, balıkçıdaydım” demediNeden en başta “Evet, balıkçıdaydım” demedi#Ekrem İmamoğlu
İstanbulda karla mücadele... Erdoğandan ilk yorum: Basiretsizliktirİstanbul'da karla mücadele... Erdoğan'dan ilk yorum: Basiretsizliktir#Recep Tayyip Erdoğan
Fenerbahçede ilginç yöntem Takıma el atar mısın hocam Erol Bulut rahatsız olunca...Fenerbahçe'de ilginç yöntem! 'Takıma el atar mısın hocam?' Erol Bulut rahatsız olunca...#Fenerbahçe
NASA bu sorunun cevabını bulana 1 milyon dolar ödül verecekNASA bu sorunun cevabını bulana 1 milyon dolar ödül verecek#NASA
Fed’in kararına altında ilk tepkiFed’in kararına altında ilk tepki!#Altın Fiyatları
İstanbul kar yorgunu Sürücüler iki gün sonra kontak açtıİstanbul kar yorgunu! Sürücüler iki gün sonra kontak açtı#İstanbul
İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı hesabı ne olurİmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı hesabı ne olur?#Ekrem İmamoğlu
Kıdem tazminatında yeni dönemKıdem tazminatında yeni dönem#Kıdem Tazminatı
Batıda Putin doğalgazı keserse hesabı Enerji güvenliği risk altında...Batı'da 'Putin doğalgazı keserse' hesabı! Enerji güvenliği risk altında...#Rusya
Baba olmak istiyorum'Baba olmak istiyorum'#Sinan Akçıl
Pastadan çıkanı görünce şaşkına döndü Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren kararPastadan çıkanı görünce şaşkına döndü! Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren karar#İnternet Alışverişi
O iddiaları yalanladı Demet Akalını affetmemO iddiaları yalanladı! Demet Akalın'ı affetmem#Gülşah Saraçoğlu
HABERLERDünya Haberleri

Ukrayna krizinde Batı’yı düşündüren soru: Putin Avrupa’ya doğalgazı keserse

#Rusya#Avrupa#Doğal Gaz
Ukrayna krizinde Batı’yı düşündüren soru: Putin Avrupa’ya doğalgazı keserse

NATO ve ABD, Ukrayna krizinde geri adım atmak için taleplerini sıralayan Moskova’yı verdikleri yazılı cevaplarla reddederken, Batı bir yandan da savaş durumunda Rusya’nın Avrupa’nın doğalgazını kesme olasılığına karşı çözüm üretmeye çalışıyor.

Haberin Devamı

UKRAYNA krizi her geçen gün Batı ile Rusya arasında içinden çıkılması biraz daha güç bir restleşmeye dönüşürken, ABD ile Avrupa’da “Ya Putin doğalgazı keserse” hesapları yapılıyor. Batı, Rusya’ya ilan ettiği “Askerlerin Ukrayna’ya ayak bastığı an Rusya, dünya ekonomisinden izole edilir” ültimatomunu hayata geçirebilmek için Avrupa’nın enerji güvenliğini sağlamak için çözüm arayışında.

Ukrayna krizinde Batı’yı düşündüren soru: Putin Avrupa’ya doğalgazı keserse

FORMÜL ARAYIŞI SÜRÜYOR

Rusya’ya yönelik sert yaptırımları savunan ABD, Avrupa’yı donmaktan kurtaracak bir formül geliştirmeye çalışıyor. Geçen hafta konuyla ilgili ilk teması Katar ile gerçekleştiren Washington, Batı ile Rusya arasında enerji krizi patlak vermesi durumunda Avrupa’ya sıvılaştırılmış LNG miktarının arttırılmasını talep etti. Ancak Katar’daki doğalgaz üreticilerinden gelen yanıt tatmin edici olmadı. Katar çıkardığı doğalgazın yüzde 75 oranını Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediyor. Avrupa piyasasına günümüzde gerçekleştirilen satış sadece yüzde 7 seviyelerinde.

Haberin Devamı

Ukrayna krizinde Batı’yı düşündüren soru: Putin Avrupa’ya doğalgazı keserse

KATAR EMİRİ ABD’YE GİDİYOR

Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri yüzde 45 oranında Rus doğalgazına bağımlı oldukları için Katar’ın kısa sürede Avrupa’ya sevkiyat arttırımı yapması mümkün görünmüyor. Buna rağmen Katar Emiri Al Sani 31 Ocak’ta ABD Başkanı Biden’ın davetiyle Washington’u ziyaret edecek. Beyaz Saray kaynaklarına göre Biden, Katar’a ABD’nin teknik desteğiyle bahar aylarına doğru doğalgaz üretimini iki katına çıkarmasını önerecek.

AVUSTRALYA: YARDIM EDERİZ

Bu arada Avustralya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Keith Pitt, “Avrupa’nın enerji güvenliğinin sağlanması için seferber olmaya hazırız” beyanında bulundu. Rusya’nın elindeki enerji kozunu bertaraf etmek için Batı ülkeleri ayrıca Cezayir, Mısır ve başka ülkelerle de temas halinde.

Gözden Kaçmasın

İnternet alışverişi için kritik kararİnternet alışverişi için kritik kararHaberi Görüntüle

DEPOLARIN YARISI BOŞ

Avrupa ülkeleri, geçen aralık ayı başından itibaren bin metreküp doğalgaz için 2 bin dolara varan fiyat ödememek için Rus Gazprom şirketinden alımı azaltmıştı. Günümüzde Avrupa yeraltı doğalgaz depolarının yarıdan fazlası boşalmış durumda. Dışarıdan tedarik sağlanamaması durumunda Avrupa ülkelerinde elektrik üretimi ile metalürji sektörü başta olmak üzere bir dizi sanayi dalı durmak zorunda kalacak. Avrupa’nın elindeki gaz bu kışın sonuna kadar sadece evlerin ısıtılması için yeterli olacak.

BİLGİ NOTU

Haberin Devamı

Dünya doğalgaz rezervlerinin yüzde 27.5’i Rusya’da bulunuyor. Bu ülkeyi yüzde 15.9 ile İran, yüzde 14.9 ile Katar izliyor. ABD’nin payı yüzde 5.3. Avustralya’nın payı ise yüzde 1.55.

Ukrayna krizinde Batı’yı düşündüren soru: Putin Avrupa’ya doğalgazı keserse

PUTİN’E ŞAHSİ YAPTIRIM

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’ya yönelik üzerinde çalışılan yeni yaptırımların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve tüm Rusya yönetimini içine alacak şekilde hazırlandığını söyledi. Biden ayrıca tırmanan Ukrayna geriliminin yakın gelecekte İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülmedik gelişmelere yol açacağı uyarısını da yaptı. Biden’ın, “Bu gidişle yakında çok farklı bir dünya karşımıza çıkacak” demesi dikkat çekti.

Gözden Kaçmasın

KGF kredilerine sıkı takip geliyorKGF kredilerine sıkı takip geliyorHaberi Görüntüle

BERLİN’DE TEKRAR GÖRÜŞÜLECEK

Haberin Devamı

Fransa’nın başkenti Paris’te Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya’dan siyasi danışmanlar arasında yapılan “Normandiya formatlı” görüşmeler sona erdi. Rusya Baş Müzakerecisi Dmitri Kozak, “Farklılıklara rağmen Ukrayna’nın doğusunda ateşkesin anlaşmalara uygun olarak tüm taraflarca sürdürülmesi gerektiği konusunda anlaşıldığını” söyledi. Kozak, iki hafta içinde Almanya’nın başkenti Berlin’de bir görüşme daha yapılacağını kaydetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Avrupa#Doğal Gaz

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
TOKİ İstanbulda 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor Taksitler 604 TLden başlıyor

TOKİ İstanbul'da 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor! Taksitler 604 TL'den başlıyor

#TOKİ Projeleri
Antalyaya 29 yıl sonra yol kapatan kar 1956dan 1993e şehrin kar arşivi...

Antalya'ya 29 yıl sonra 'yol kapatan' kar! 1956'dan 1993'e şehrin kar arşivi...

#İklim Değişikliği

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
TOKİ İstanbulda 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor Taksitler 604 TLden başlıyor

TOKİ İstanbul'da 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor! Taksitler 604 TL'den başlıyor

#TOKİ Projeleri
Antalyaya 29 yıl sonra yol kapatan kar 1956dan 1993e şehrin kar arşivi...

Antalya'ya 29 yıl sonra 'yol kapatan' kar! 1956'dan 1993'e şehrin kar arşivi...

#İklim Değişikliği