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Ukrayna krizi savaşa yol alıyor... İşte Rusya'nın olası işgal rotaları!

#RUSYA#Ukrayna#İşgal Rotası
Ukrayna krizi savaşa yol alıyor... İşte Rusyanın olası işgal rotaları

Rusya ve Ukrayna arasında aylardır tırmanan gerilim Putin'in ayrılıkçı Donbas cumhuriyetlerini tanımasıyla topyekûn savaş korkusuna dönüştü. Rusya ısrarla savaşa niyetli olmadığını açıklasa da Batı dünyası Ukrayna'nın neredeyse tamamen işgal edileceği konusunda ısrarlı. Peki böyle bir durumda Rusya'nın işgal planı ve rotası nasıl şekillenecek? Çarpıcı detaylar haberimizde...

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Rusya, ordularına Ukrayna'nın doğusuna girme emri verdi. Fakat Batı ülkeleri Moskova'nın çok daha büyük bir işgal planladığını, hatta bütün Ukrayna'yı işgal edebileceğini düşünüyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Dev bir harekat hazırlığı yapıldığını düşünüyoruz. Herkes olası işgal rotalarını görebiliyor" dedi.

Askeri analistlere göre Ukrayna yakınlarında 190 binden fazla askeri olan Rusya'nın önünde işgal için birden fazla seçenek bulunuyor.

Ukrayna krizi savaşa yol alıyor... İşte Rusyanın olası işgal rotaları
Bölgede bulunan askeri güçlerin grafik üzerinde görünümü (Grafik: Harun Elibol/Hürriyet)

DOĞUDAN SALDIRI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda isyancıların kontrolünde bulunan iki bölgenin bağımsızlığını tanıdı.

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Bunlar Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri.

Ukrayna krizi savaşa yol alıyor... İşte Rusyanın olası işgal rotaları
Belarus sınırında konuşlanan Rus birlikleri uydu fotoğraflarında böyle görünüyor

Putin ordusuna "barış gücü" olarak bu bölgelere girme emri de verdi.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden Seth Jones, Putin'in bu iki bölgeden ilerlemeye karar vermesi durumunda Dnipro ve Zaporijya kentlerine ilerleyebileceğini düşünüyor.

Daha güneydeki Melitopol kentini ele geçirmek de Rusya'nın Rostov kenti ile 2014'te ilhak edilen Kırım'ın karadan birleşmesini sağlayabilir.

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Rusya'nın Belgorod'da da aylardır binlerce askeri bulunuyor.

Rus ordusu oradan da bir hamle yaparak Harkov ve Kremençuk'a ilerleyebilir.

Ukrayna krizi savaşa yol alıyor... İşte Rusyanın olası işgal rotaları
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Londra merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden Ben Barry bir kara savaşında, top atışlarıyla desteklenen güçlü zırhlı birliklerin hızla Ukrayna'nın derinliklerine ilerleyeceği görüşünde.

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Barry daha kısıtlı bir operasyon yapılacak bile olsa Rusya'nın Ukrayna'daki hava savunma sistemlerini ve ülkenin geri kalanındaki askeri idare altyapısını bombalayabileceğini belirtiyor.

Rusya'nın doğudan başlatacağı saldırıya Lugansk ve Donetsk'teki Rus yanlısı isyancılar da destek verebilir.

Bu iki bölgede 15 bin isyancı olduğu tahmin ediliyor. Ukrayna'ya göre bu sayı daha da fazla.

Ukrayna krizi savaşa yol alıyor... İşte Rusyanın olası işgal rotaları
Rus yanlısı Donetsk'te 2015 yılında çekilmiş bir fotoğraf... Arkada zırhlı bir araç dikkat çekiyor

BELARUS SEÇENEĞİ

ABD merkezli düşünce kuruluşu Denizcilik Analizleri Merkezi'nden Michael Kofman'a göre Rusya'nın hedefi Ukrayna'da bir rejim değişikliği ise, saldırıya kuzeyden başlamaları olası.

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Rusya'nın Belarus'taki tatbikatlara katılan 30 bin askeri var.

Bu birliklerin elinde kısa menzilli İskender roketleri, Su-25 ve Su-35 saldırı uçakları bulunuyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazar günü, ellerinde Rusya'nın saldırıya Belarus'tan başlamayı planladığına dair istihbarat bulunduğunu söylemişti.

Johnson Rusya'nın kuzeyden güneye inerek Kiev'i kuşatacağını belirtmişti.

Rusya'nın Belarus'taki tatbikatları süresiz olarak uzatıldı.

Ukrayna krizi savaşa yol alıyor... İşte Rusyanın olası işgal rotaları
Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınlarında kurduğu sahra hastanesi

Kofman "Doğuda, Rus sınırının hemen içinde Moskova'nın 41'inci ordusunun tamamı bulunuyor" diyor.

Belarus'tan Kiev'e yapılacak bir harekat, Çernobil Nükleer Santrali'nin etrafındaki yasak bölgeye girmeden de ilerleyebilir.

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Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden Seth Jones, böylesi bir harekata Rusya'daki Troebortno ve Novi Yurkoviç'te bulunan birliklerden de destek gelebileceği görüşünde.

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KIRIM ROTASI

Ben Barry, Rusya'nın işgale girişmesi durumunda Kırım'dan bir operasyon başlatılmasına kesin gözüyle bakıyor.

Rus ordusunun Kırım'dan Kiev'e ilerlemesi, Ukrayna ordusunun önemli bir kısmının Dinyeper Nehri'nin doğusunda izole kalmasına yol açabilir.

Böylesi bir durumda bu askerler dört yandan kuşatma altında kalır.

Rus birlikleri Kırım'dan batıya ilerleyerek Herson ve Odesa'yı, doğuya ilerleyerek de Melitopol'ü ele geçirebilir.

Ukrayna krizi savaşa yol alıyor... İşte Rusyanın olası işgal rotaları
Batı, uydu görüntülerinden yola çıkarak Rusya'nın işgal rotasını tahmin etmeye çalışıyor

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Doğuya doğru yapılacak bu hamle Kırım ile Rusya arasındaki kara bağlantısını da sağlar.

Kırım'dan başlatılacak saldırıya Karadeniz'deki Rus donanması da destek verebilir.

Bölgedeki çıkarma gemileri asker, zırhlı araç ve tank taşıma kapasitesine sahip.

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Analistler Rus saldırısının aynı anda birden fazla cephede başlayabileceğini, buna siber saldırılar, dezenformasyon ve roket atışlarının da eşlik edebileceğini belirtiyor.

Kofman, Rusya'nın Ukrayna'nın içlerine kadar saldırmasının büyük ihtimal olduğunu fakat saldırının nasıl gerçekleşeceğinin Moskova'nın siyasi hedeflerine bağlı olduğunu düşünüyor.

Bu hedeflerin ne olduğu ise hâlâ belirsiz.

Ukrayna krizi savaşa yol alıyor... İşte Rusyanın olası işgal rotaları
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#RUSYA#Ukrayna#İşgal Rotası

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