Ukrayna krizi Kırım'dan farklı! Rusya adım adım takip ediliyor...

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Rusya ile Batı arasındaki gerilim, Moskova'nın on binlerce askeri konuşlandırmasının ardından Soğuk Savaş sonrası zirveye ulaşırken, TikTok Ukrayna sınırına doğru ilerlerken askeri birliklerin kaydedildiği yüzlerce videoyla dolup taşıyor. Ancak videolar sadece gençler arasında bir trend değil, askeri kaynaklar için de eşi bulunmaz bir kaynak.

İki ülke arasındaki krizin savaşa dönüşmesinden korkulurken analistler Ukrayna, Rusya ve Beyaz Rusya'dan gelen TikTok ve diğer sosyal medya kliplerini inceliyor.

TANK VE ASKER VİDEOLARI ÇOK POPÜLER

Dumitru Raduc'un Ukrayna'daki köyünün yanından tanklar geçmeye başladığında, telefonunu eline aldı ve o anları kaydetmeye başladı. Sadece bir kaç dakika sonra tank emojileri ve yanıp sönen pembe renkte 'omg' yazan bir çıkartma ile tamamlanan TikTok videosuna yüzlerce kişi katıldı.



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“Videoları izlerken çok korkuyoruz” diyen Ukraynalı adam benzer kliplere son dönemde sık sık rastladığını belirtti.

İLK TİKTOK ÇATIŞMASI OLACAK



2003 yılında Irak'ta yaşananlar ilk canlı TV savaşı olarak bilinirken ve Arap Baharı Twitter'dan takip edilmişti. İngiliz Telegraph Gazetesi olası bir Ukrayna işgalinin ilk TikTok çatışması olacağını iddia ediyor. Analistler de çatışmanın TikTok üzerinden takip edileceği konusunda hemfikir.

Dış Politika Araştırma Enstitüsü'nden Rob Lee, “Bölgeden bir-iki saat içinde veya belki aynı gün içinde birçok şey yayınlanıyor. Bu neredeyse çatışmayı gerçek zamanlı olarak izlemek gibi" dedi.



SOSYAL MEDYA İLE RUSYA ADIM ADIM TAKİP EDİLİYOR

Lee, birliklerin nerede olacağını, nereye gideceğini tahmin etmek için 93. tugaydan ve sosyal medyadan gelen videoları kullanıyor. Sosyal medyadaki klipler Rusya'nın araçlarının ne zaman hareket ettiğini, birliklerin nereye gittiklerini hatta bazen taşıdıkları askeri ekipmanların bile belirlenmesine yardımcı oluyor.

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Ukrayna'nın 93. ticari tugayı için, insanlara askerlerinin ne kadar etkili olduğunun reklamını yapmak ve ordunun ne yaptığını yaymak için TikTok önemli bir araç. Çünkü TikTok'u hem daha fazla genç takip ediyor hem de uygulama kullanıcıların, saatler içinde viral olabilen hızlı videolar yüklemesine olanak tanıyor.

KIRIM'DAN FARKI BU: HER AN İZLENEBİLİRLER

2014'te Rus birlikleri gizlice Kırım'a girdiklerinde bunu işgalden sonraya kadar kimse bilmiyordu. Bu sefer, durum böyle değil. Rus hükümeti hareketlerinin izleneceğini ve görüntülerin sosyal medyada yayınlanacağını bildiği için bu sefer farklı bir strateji izliyor.