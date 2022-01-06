Ukrayna krizi için diplomasi maratonu

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Jeopolitik ağırlık olarak sahne almak isteyen AB, bu tabloda kurum olarak müzakere masasında yer almıyor. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in durumdan duyduğu rahatsızlığı net şekilde dile getirdiği, “AB, Avrupa güvenliği tartışılırken tarafsız bir seyirci olamaz” uyarısı da sonuç yaratmadı.



PEŞ PEŞE TOPLANTI

Rusya odaklı diplomasi maratonu, NATO dışişleri bakanlarının yarın video konferans yöntemiyle yapacakları olağanüstü nitelikli toplantıyla başlayacak. İsviçre’nin Cenevre şehrinde 10 Ocak’ta ABD ve Rusya’yı, Brüksel’de NATO ile Ukrayna’yı bir araya getirecek toplantıların ardından 12 Ocak’ta, uzun süredir toplanamayan NATO-Rusya Konseyi’nin yapılması bekleniyor.