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Ukrayna krizi için diplomasi maratonu

#Ukrayna Krizi#Rusya#Diplomasi
Ukrayna krizi için diplomasi maratonu

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağı ve Moskova’yla ilişkiler yarından itibaren çok sayıda ikili ve uluslararası toplantının odağında yer alacak. Avrupa Birliği (AB) ise kendisini doğrudan etkileme potansiyeli taşıyan bir konuda dışlanmanın sıkıntısını yaşıyor. Moskova’yla görüşmelerde NATO ve ABD kanadı ağır basarken Brüksel’in “Rusya’yla tek sesle konuşma” çağrılarına rağmen AB’nin iki önemli üyesi Fransa ve Almanya’nın ikili temasları söz konusu.

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Jeopolitik ağırlık olarak sahne almak isteyen AB, bu tabloda kurum olarak müzakere masasında yer almıyor. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in durumdan duyduğu rahatsızlığı net şekilde dile getirdiği, “AB, Avrupa güvenliği tartışılırken tarafsız bir seyirci olamaz” uyarısı da sonuç yaratmadı.

PEŞ PEŞE TOPLANTI

Rusya odaklı diplomasi maratonu, NATO dışişleri bakanlarının yarın video konferans yöntemiyle yapacakları olağanüstü nitelikli toplantıyla başlayacak. İsviçre’nin Cenevre şehrinde 10 Ocak’ta ABD ve Rusya’yı, Brüksel’de NATO ile Ukrayna’yı bir araya getirecek toplantıların ardından 12 Ocak’ta, uzun süredir toplanamayan NATO-Rusya Konseyi’nin yapılması bekleniyor.

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#Ukrayna Krizi#Rusya#Diplomasi

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