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Ukrayna krizi Finlandiya’yı tedirgin etti

#ABD#Ukrayna#Finlandiya
Ukrayna krizi Finlandiya’yı tedirgin etti

Başta ABD olmak üzere Batı ile Rusya arasında tırmanmaya devam eden Ukrayna krizi 73 yıl boyunca askeri açıdan bağlantısız kalmayı tercih eden Finlandiya’nın da derin endişeler duymasına yol açtı. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin (36), sürpriz bir açıklamayla Finlandiya’nın NATO askeri ittifakına üye olmak için başvuru hakkını saklı tutuğunu ilan etti.

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BAŞBAKAN AÇIKLADI

Finlandiya’daki “Yle” televizyonunda ülkesinin bölgedeki güvenlik endişeleri hakkında bilgi veren Başbakan Marin, “Sınırlarımızın yakınında istenmeyen ve tehlikeli gelişmeler yaşanıyor. Güvenliğimizi tehdit edebilecek bu gelişmeleri dikkate alarak Finlandiya’nın Batı askeri ittifakı NATO’ya üye olma hakkını saklı tuttuğunu söylemeliyim. Bağımsız ve egemen ülke Finlandiya, kiminle ittifak kuracağı kararını kendisi verecektir” ifadelerin kullandı.

NATO ÜYESİ DEĞİL

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyetler Birliği ile Finlandiya arasında imzalanan dostluk ve işbirliği anlaşması uyarınca Helsinki şimdiye kadar Moskova’yı kızdıracak davranışlardan özenle çekinmişti. NATO’nun kurulduğu 1949 yılında Finlandiya kendisini Batı’nın parçası görmesine rağmen Sovyetler’e karşı askeri ittifaka katılmamayı tercih etmişti. Finlandiya, 1995’te ise AB üyesi olmuştu.

HALK BATI YANLISI

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Günümüzde AB üyesi Finlandiya’da NATO’ya katılım polemiği 2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı Ukrayna’dan koparmasıyla tetiklenmişti. O dönem yapılan kamuoyu anketlerinde NATO’ya katılım ile ilgili bir referandum yapılsa halkın yüzde 55’inin ‘Evet’ diyeceği ortaya çıkmıştı.

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#ABD#Ukrayna#Finlandiya

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