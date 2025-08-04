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Ukrayna, Kırım'daki Rus uçaklarını vurdu

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#Ukrayna#Kırım#Rus Uçakları
Ukrayna, Kırımdaki Rus uçaklarını vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2025 19:33

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nda bulunan Rus savaş uçaklarına yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini belirtti.

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Ukrayna Güvenlik Servisi'nden (SBU) yapılan açıklamada, ilhak edilen Kırım Yarımadası'ndaki Saki Hava Üssü'nde konuşlu Rus savaş uçaklarına İHA saldırısı düzenlendiği saldırı sonucunda üste konuşlu bir SU-30SM tipi savaş uçağının tamamen imha edildiği, 3'ü "SU-24" tipi toplam 4 savaş uçağının ise hasar gördüğü kaydedildi.

SU-30SM tipi savaş uçağının bir tanesinin maliyetinin 35 ila 50 milyon dolar olduğu aktarılan açıklamada, saldırı nedeniyle Rus ordusunun önemli kayıp verdiği savunuldu.

Açıklamada, saldırıda hava üssündeki silah deposunun da vurulduğu belirtildi.

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#Ukrayna#Kırım#Rus Uçakları

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