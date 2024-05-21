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Ukrayna, Kırım’da konuşlu Rus savaş gemisini vurdu

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#Ukrayna#Rusya#Project 22800 Karakurt
Ukrayna, Kırım’da konuşlu Rus savaş gemisini vurdu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 21:24

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Kırım’a bağlı Sivastopol’de Rusya’ya ait bir savaş gemisinin vurulduğunu açıkladı. Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs’ta ayrıca Rusya’ya ait Kovrovets tipi mayın tarama gemisinin vurulduğunu duyurmuştu.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna, Karadeniz’deki Rus donanmasını hedef almaya devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kırım’a bağlı Sivastopol’de 19 Mayıs gecesi Rusya’ya ait “Project 22800 Karakurt” sınıfı korvetin vurulduğu duyuruldu.

Bakanlık, ayrıca Rus güçlerinin Dnipyer, Kramatorsk, Andriivka, Pokrovsky taarruzlarının da Ukrayna kuvvetleri tarafından püskürtüldüğünü belirtti.

Ukrayna Donanması Sözcüsü Dmytro Pletenchuk, söz konusu korvetin Rusya’nın 2014 yılında işgal ettiği Kırım’da konuşlu "son seyir füzesi gemisi" olduğunu belirtti. Pletenchuk, korvetin aktif hizmet sırasında hiçbir zaman seyir füzesi ateşlemediğini belirterek, Rusya'nın “Project 22800” kapsamında inşa ettiği 5 savaş gemisinden 2’sinin imha edildiğini, 1’inin şu anda bir tersanede bulunduğunu söyledi.
Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs’ta ayrıca Rusya’ya ait Kovrovets tipi mayın tarama gemisinin vurulduğunu duyurmuştu.

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#Ukrayna#Rusya#Project 22800 Karakurt

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