Ukrayna Karadeniz’de Rusya’nın can damarını vurdu

İRAN savaşının tetiklediği Hürmüz Boğazı krizi petrol fiyatlarına zirve yaptırmasıyla boşalan kasasını doldurmayı hedefleyen Rusya, Ukrayna engeline takıldı. Önceki hafta Rusya’nın Baltık Denizi kıyılarındaki yer alan “Primorsk” ile “Ust-Luga” petrol dolum terminalleri Ukrayna dronlarının hedefi haline gelirken önceki gece de Rusya’nın Karadeniz kıyısında yer alan en önemli petrol ihracat noktası Novorosiysk limanı saldırıya uğradı.

DRON SÜRÜSÜYLE SALDIRI

Gece 02.00 ila 03.50 saatleri arasında Novorosiysk liman bölgesini hedef alan sürü halindeki Ukrayna kamikaze dronları büyük petrol tankerlerinin dolum gerçekleştirdiği “Şesharis” terminalini vurdu. Yerel halkın cep telefonlarıyla çektiği görüntüler alevlerin gökyüzüne kadar ulaştığını gösterirken, yerel yönetim terminal hakkında bilgi vermeden sadece bölgede birkaç binanın isabet aldığını duyurmakla yetindi.

İHRACATIN YÜZDE 20’Sİ

Ukrayna dronları tarafından vurulan ve belirsiz süreliğine devre dışı kalan “Şesharis” petrol terminali günde 4 milyon ton petrol yükleme kapasitesiyle Rusya’nın toplam petrol ihracatının yüzde 20 bölümünü oluşturuyordu.

Geçtiğimiz hafta Baltık kıyılarındaki terminallerin de devre dışı bırakılmasıyla Rusya’nın petrol ihracatı toplamda yüzde 43 düşüş kaydetmiş oldu. Saldırılar öncesi dünya piyasalarına haftada 37 petrol yüklü süper tanker yola çıkaran Rusya, şu anda 22 tanker yükleyebiliyor.

Ukrayna Rusya’nın can damarı petrol ihracatına yeni darbe indirmeden öncesi Kiev yönetimi “Batıdaki müttefiklerimiz de Rusların petrol ihracat potansiyelini hedef almamamızı istiyor” açıklaması yapılmasına rağmen Novorosiysk saldırısı gerçekleşmiş oldu.