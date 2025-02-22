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Ukrayna istihbaratı iddia etti: Savaşın yıldönümünde Putin ‘zafer’ ilan edecek

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#Ukrayna#Putin#İddia
Ukrayna istihbaratı iddia etti: Savaşın yıldönümünde Putin ‘zafer’ ilan edecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 07:00

İngiliz Daily Mail ve Ukraynalı Kyiv Independent’ın bildirdiğine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşının yıldönümü olan 24 Şubat’ta zafer ilan etmeye hazırlanıyor.

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Ukrayna istihbarat kaynaklarına dayandırılan haberlerde Rus liderin savaşın üçüncü yıldönümünde hem Ukrayna hem de NATO’ya karşı zafer kazanıldığını söyleyeceği belirtiliyor. Ukrayna istihbaratına göre Rusya bu çıkış üzerine yeni bir propaganda söylemi geliştirerek Ukraynalılar arasında umutsuzluk yayma, ülke içinde istikrarsızlık yaratma ve Kiev yönetiminin müttefikleri gözünde kredisini düşürmeyi hedefliyor. Ayrıca Rus istihbaratının Ukrayna’nın Batılı müttefikleri ve ABD tarafından ihanete uğradığı söylemini yaymaya, Ukrayna lideri Zelenski’nin görevdeki meşruiyetini de sorguya açmaya çalışacağı öngörülüyor.

 

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#Ukrayna#Putin#İddia

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