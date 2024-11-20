Ukrayna işgalinin 1000’inci gününde Putin’den nükleer rest

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ABD’nin Ukrayna’ya saldırgan ülke Rusya topraklarını uzun menzilli füzelerle vurma izni vermesinin ardından karşı hamle yapan Rusya lideri Vladimir Putin, nükleer doktrini, nükleer silahları daha kolay kullanacak şekilde güncelledi. ABD’nin Kiev yönetimine verdiği füze iznine yanıt olduğu her satırından anlaşılan yeni nükleer doktrine göre Rusya’ya atılacak herhangi balistik füzeye nükleer yanıt verilmesi öngörülüyor. Putin, başta ABD olmak üzere Batı’ya nükleer restte bulunurken, Ukrayna ordusu önceki gece Amerikan yapımı ilk ATACMS füzesini Rusya içlerine fırlatarak Bryansk bölgesinde mühimmat deposu vurdu.

BELARUS’A DA KORUMA

19 Kasım 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni nükleer silah doktrinine göre Moskova’nın nükleer silaha başvurması kolaylaşacak. Güncellemeye göre Rusya, toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik nükleer olmayan saldırılara bile nükleer silahla yanıt verebilecek. Rusya’nın müttefiki ve ortağı Belarus Cumhuriyeti de Putin’in nükleer doktrininin kapsamına alınıyor.

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İŞTE O DOKTRİN

Rusya nükleer doktrininin Ukrayna savaşı gelişmelerine bağlı olarak gözden geçirildiği şu satırlardan anlaşılıyor: “Rusya, elindeki nükleer silahları toprak bütünlüğü ve egemenliğini tehdit eden nükleer ve nükleer silaha sahip olmadan toplu imha silahlara sahip ülke ve askeri bloğa karşı kullanabilir. Ayrıca nükleer olmayan saldırgan ülkenin bir nükleer devletin himayesi altında Rusya’ya saldırması nükleer silah kullanımının önünü açar. Rusya’ya yönelik nükleer olmayan balistik füze ateşlendiğinin tespit edilmesi, stratejik veya taktik bombardıman uçaklarının sınırlarımıza yaklaşması, topraklarımıza karşı hipersonik dahil seyir füzesi atılması, vurucu güce sahip insansız hava aracı kullanılması tüm bunlar saldırgan tarafa nükleer yanıt verilmesine yasal zemin oluşturacak.”

PESKOV’DAN GÖZDAĞI

Konuyla ilgili Rus basınına konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Nükleer yanıt Ukrayna’nın Rusya’yı Amerikan füzeleri kullanarak vurmasını kapsıyor mu” sorusuna “Evet Ukrayna ordusu ABD’nin verdiği füzeleri kullanarak Rusya topraklarını hedef alması durumunda yeni nükleer doktrinimiz yanıt vermemizi mümkün kılıyor” dedi. Peskov ayrıca Batı’ya gözdağı vererek, “Rusya’nın silah gücüyle yenilgiye uğratılması mümkün değil. Bunu hâlâ düşünenler varsa tavrını gözden geçirmeli” ifadesini kullandı.

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ZELENSKİ SERT ÇIKTI

Ukrayna parlamentosunda işgalin 1000’inci günü dolayısıyla konuşma yapan Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ise “Ukrayna’nın egemenlik ve toprak bütünlüğünün müttefiklerimiz tarafından pazarlık konusu yapılmasına asla izin vermeyiz” diye konuştu.

ÜLKENİN 5’TE 1’İ İŞGAL ALTINDA: SAVAŞIN KANLI BİLANÇOSU

24 Şubat 2022’de başlayan Ukrayna işgalinin bininci günü geride kaldı. Uzayan savaş, Washington’un uzun menzilli füzelerin Rus topraklarında kullanılması için Kiev’e izin vermesi, yeni ABD başkanı seçilen Donald Trump’ın savaşı 24 saat içinde bitirme vaadi ve Kuzey Kore’den cepheye gönderilen birliklerle kritik bir aşamaya geçiyor.

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- 6.5 milyon mülteci: Ukrayna topraklarının başta doğudaki Donbas bölgesi olmak üzere yaklaşık yüzde 20’si Rus işgali altında. Savaş 30 binden fazla sivilin ölümüne neden oldu, 3.7 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi ve 6.5 milyon kişi yurtdışına kaçtı.

- Kuzey Kore’den ithal asker: Ağustos ayında pazarlık kozu olarak Rusya’nın Kursk bölgesini işgal eden Ukrayna ordusu, burayı tutmaya devam ediyor. Moskova, Kursk’ta kontrolü tekrar ele geçirmek için müttefiki Kuzey Kore’den cepheye 10 binden fazla asker sevk ederken aynı zamanda Ukrayna’nın doğu ve güney cephelerinde ilerlemeye devam ediyor.

- Yüzbinlerce kayıp: Askeri zayiat net şekilde açıklanmıyor. Batılı ülkelerin istihbarat raporları, her iki tarafta da yüz binlerce askerin yaralandığını veya öldürüldüğünü belirtiyor.

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- Trump belirsizliği: ABD’nin Kiev’e askeri yardımının ölçeğini eleştiren Donald Trump’ın geri dönüşü, Putin’e karşı birleşen Batı cephesini sarsıyor. Ancak aynı zamanda müzakere masasının kurulması olasılığını da gündeme getiriyor.

UKRAYNA İLK ATACMS FÜZESİNİ ATEŞLEDİ

Rusya lideri Putin yeni nükleer doktrinle batıya bürokratik tehditler savurmaya başladığı esnada Ukrayna ordusunun dün saat 02.30 sularında ilk defa Amerikan yapımı ATACMS füzesi kullanarak Rusya içlerini vurduğu bildirildi. Ukrayna Savunma Bakanlığı açıklamasına göre salı gecesi 02.30 sularında sınırdan Rusya içlerinde yer alan Bryansk bölgesi Karaçev kasabasındaki mühimmat deposunun vurulduğu duyuruldu. Söz konusu depo Ukrayna sınırından 130 km Rusya içlerinde yer alıyor. Basın açıklamasında “Vurduğumuz mühimmatlar Rusya’nın 67 nolu deposu. Burada Kuzey Kore’den temin edilen binlerce top mermisi, Ukrayna’ya fırlatılan füzeler ve güdümlü bombalar bulunuyordu” dendi.

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ZELENSKİ: PUTİN KENDİ BAŞINA DURMAZ

Ukrayna cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının bininci günü nedeniyle Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen özel oturuma bağlanarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendi başına durmayacağı uyarısı yaptı. Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşta 11 bin Kuzey Kore askerini devreye soktuğunu hatırlatan Zelenski, “Bazı Avrupalı liderler Ukrayna’nın zararına bazı seçimler ya da benzeri şeyler düşünürken bu sayı yüz bine çıkabilir. Putin bu savaşı kazanmaya odaklanmış durumda. Kendi başına durmayacaktır” dedi. Putin zaman kazandıkça şartların kötüleştiğinin unutulmaması gerektiğinin altını çizen Zelenski, “Ukrayna, Avrupalı, Amerikan ve küresel müttefikleriyle birlikte sadece Putin’in Ukrayna’yı ele geçirmesini engellemeyi değil aynı zamanda Avrupa uluslarını korumayı başardılar. Sizden bunu unutmamanızı istiyorum” diye konuştu.

‘BURADA KALMAYACAK’

Rusya’nın her darbesinin ve tehdidinin karşılığının sert yaptırımlar olması gerektiği de Zelenski’nin vurguları arasında yer aldı. Savunma bakanları formatındaki Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi toplantısına katılan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Putin’in emellerine ulaşmaması gerektiğini söyledi. Rutte, “Putin’in istediğini elde etmemesi neden bu kadar önemli? Çünkü eğer bunu yaparsa sınırımızda daha da cesaretlenmiş, müdahale alanı ve kapasitesi artmış bir Rusya olacak ve bunun burada kalmayacağına kesinlikle eminim” dedi.