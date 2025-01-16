Ukrayna ile İngiltere arasında "100 Yıllık Ortaklık" anlaşması imzalandı

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Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'de temaslarda bulunan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i kabul etti.

Zelenskiy ile Starmer ikili görüşmelerin ardından Ukrayna ile İngiltere arasında "100 Yıllık Ortaklık" olarak adlandırılan anlaşmayı imzaladı.

Açıklamada, anlaşma maddelerine göre İngiltere'nin Ukrayna'ya yılda en az 3,6 milyar dolar askeri yardımda bulunacağı belirtildi.

Anlaşmanın, İngiltere'nin Ukrayna'ya dron ve topçu sistemleri üretimine yatırım yapması konularını da içerdiği kaydedilen açıklamada "Ayrıca, özellikle Baltık, Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla deniz güvenliği alanında ortaklık ve özel ortak filoların oluşturulması hususları da tesis edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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Ayrıca, bugün İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasında başta savunma olmak üzere savunma dışı ve kültürel alanlardaki işbirliğini derinleştirmeyi amaçlayan anlaşma, bilim ve teknoloji alanında uzmanları bir araya getirmeyi, sağlık, tarım, uzay ve dronlar alanında işbirliklerini artırmayı ve öğrencilere yönelik programlar aracılığıyla gelecek nesiller arası ilişkileri derinleştirmeyi öngörüyor.

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İmza töreninin ardından Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, iki ülke arasında imzalanan anlaşmanın önemine dikkati çekerek bugünün tarihi bir gün olduğunu ifade etti.

Zelenskiy, İngiltere ile ilişkilerinde yeni bir seviyeye geçtiklerini belirterek, "100 yıllık bir ortaklık anlaşması imzaladık." dedi.

Konuşmasında, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri de değerlendiren Zelenskiy, cephedeki durum hakkında bilgi verdi.

Müttefik ülkelerin destekleriyle sadece geçen yıl Ukrayna ordusu için yaklaşık 100 milyar dolarlık bir bütçenin ayrıldığını aktaran Zelenskiy, "Bunun 40 milyarı Ukrayna'nın, 35 milyarı ABD'nin ve 25 milyarı da Avrupa'nın katkısıydı." dedi.

Rus ordusunun, Rusya'nın Kursk bölgesi ile Ukrayna'nın Harkiv ve Sumi bölgelerindeki cephe hatlarında güç kaybettiğini ifade eden Zelenskiy, Donetsk yönünde de bunu yaşatmak istediklerini söyledi.

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Konuşmasında Ukrayna'nın NATO ile entegrasyonu sürecine de değinen Zelenskiy, ABD, Almanya, Macaristan ve Slovakya'nın daha önce ülkesinin NATO'ya dahil olmasına karşı çıktıklarını kaydetti.

Savaşın bitirilmesi için ülkesinin önemli güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu ifade eden Zelenskiy, "Ukrayna'nın ciddi, etkili güvenlik garantilerine ihtiyacı var. Bugün bir birlik (yabancı askerler) konuşlandırmak için bu 'Fransız girişimi' hakkında konuşuyoruz." diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimi olan "Fransız girişimi" hakkında Macron, Polonya, Baltık ülkeleri ve İngiltere ile de görüştüğü aktaran Zelenskiy, görüşmelerin detaylarını şimdilik açıklamayacağını belirtti.