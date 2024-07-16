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Ukrayna ile Çekya mühimmat fabrikası için anlaşmaya vardı

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#Ukrayna#Çekya#Mühimmat Fabrikası
Ukrayna ile Çekya mühimmat fabrikası için anlaşmaya vardı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 19:41

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Prag'daki hükümetler arası toplantıların ardından yaptığı açıklamada, devlete bağlı Ukroboronservice şirketinin Çek mühimmat üreticisi Sellier & Bellot şirketi ile Ukrayna'da bir mermi fabrikası kurmak için anlaştığını belirtti.

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Ukrayna ve Çekya hükümetleri Prag'da bir araya geldi. Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, hükümetler arası toplantıların ardından yaptığı açıklamada, “Savunma sanayindeki diğer anlaşmaların yanı sıra Ukrayna'da yeni bir mermi fabrikası kurulacak. Anlaşma Sellier & Bellot ve Ukroboronservice arasında imzalandı” dedi.

Anlaşmaya ilişkin detay vermeyen Shmyhal, “Bu şu anda ordu malzemeleri için önemli” ifadelerini kullandı. Shmyhal, Ukrayna'nın bu yılın ilk aylarında başlatılan Çek girişiminden ilk 50 bin mermiyi aldığını belirtirken, Çekya Başbakanı Petr Fiala mühimmat sevkiyatının önümüzdeki yıl da devam edeceğini vurguladı.

Ukrayna ile Çekya mühimmat fabrikası için anlaşmaya vardı

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Sellier & Bellot'un bağlı olduğu Çek silah üreticisi Colt CZ Grup (CZG.PR) tarafından yapılan açıklamada, projenin bir parçası olarak küçük kalibreli mühimmat üretmek için makine sağlanacağı aktarıldı. Colt CZ'ye bağlı Ceska Zbrojovka şirketi tarafından yapılan açıklamada ise, CZ BREN 2 tüfeklerinin Ukrayna'da üretilmesi için bir teknoloji transferi anlaşması imzalandığı kaydedildi.

Ukrayna ile Çekya mühimmat fabrikası için anlaşmaya vardı

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#Ukrayna#Çekya#Mühimmat Fabrikası

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