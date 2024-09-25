×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulaması Hürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Ukrayna İHA'sı yaralı Rus askerine hayat verdi... Su verdi, teslim olmasına yardım etti...

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ukrayna#Savaş
Ukrayna İHAsı yaralı Rus askerine hayat verdi... Su verdi, teslim olmasına yardım etti...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 11:54

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaştan dikkat çekici bir video yayımlandı. Videoda, saldırı düzenlediği Rus askerine yardım eden İHA oparatörünün su getirdiği görüldü. İHA'nın yardımı ile hayatta kalan yaralı Rus askeri, Ukrayna siperine ulaşarak teslim oldu.

Haberin Devamı

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaş, 944 gündür devam ederken Ukrayna tarafından düzenlenen saldırıda İHA operatörünün Rus askerine yardım ederek esir aldığı görüntüsü yayımlandı.

Ukrayna Ordusu’nun 54. Tugayı’na bağlı K-2 Taburu, cephe hattında yaralı bir Rus askerinin İHA ile kurtarılmasına dair dikkat çekici bir videoyu kaydetti. 18 dakikadan uzun süren ve ürkütücü bir müzik eşliğinde sunulan video, sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

Videoda, İHA opareratörü, yaralı Rus askerini öldürmemeye karar verirken Rus askerinin yüzündeki gergin ifade, kol saatindeki hasar ve yüzünün yan tarafından akan kurumuş kan izleri dikkat çekti.

İHA operatörü, yaralı Rus askerini öldürmemesinin yanı sıra Rus askerine su ile bir not verdi, iki cephe arasındaki boş bölgeden kendi cephesine götürdü

Haberin Devamı

Ukrayna İHAsı yaralı Rus askerine hayat verdi... Su verdi, teslim olmasına yardım etti...

Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği netlik kazanmazken, yaz sonu itibarıyla Donbas bölgesinde gerçekleştiği anlaşıldı. 54. Tugay, bu dönemde Donbas bölgesindeki cephe hattında görev yapıyordu.

SİPERDEN SÜRÜNEREK ÇIKTI

Videonun, Ukrayna İHA'sının Rus siperini taradıktan sonra hayatta kalanları aramasıyla başladığı görüldü. Toprak bir kemerin altında yatan yaralı askeri tespit eden İHA, askerin yanına bir el bombası attı ancak öldüremedi. Daha sonra yaralı asker, siperden sürünerek çıktı ve sırt üstü yatarak canının bağışlanmasını istedi.

Yaralı Rus askerinin haline acıyan İHA, üsse geri uçtuktan sonra bir şişe su ve Rus askerinin Ukrayna hatlarına ve güvenliğine nasıl ulaşabileceğine dair talimatlar içeren bir notla geri döndü.

Dua eden Rus askeri ise yaşananların ardından İHA'nın verdiği sudan içtikten sonra “teşekkür ederim” diye el salladı.

Ukrayna İHAsı yaralı Rus askerine hayat verdi... Su verdi, teslim olmasına yardım etti...

Cebinden çıkardığı ağrı kesiciyi sol koluna enjekte eden Rus askeri, bacağından yaralanması sebebiyle sendeleyerek Ukrayna siperine gitti.

Haberin Devamı

Rus askeri, zar zor ulaşmayı başardığı Ukrayna siperine vardığında kendini yere bıraktı. Teslim olan Rus askeri, yanına gelen Ukraynalı askerler tarafından esir alınarak komuta merkezine götürüldü.

Gözden KaçmasınHizbullahtan misilleme saldırısı: Tel Avivdeki Mossad karargahına balistik füzeHizbullah'tan misilleme saldırısı: Tel Aviv'deki Mossad karargahına balistik füze!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Ukrayna#Savaş

BAKMADAN GEÇME!