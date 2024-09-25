Ukrayna İHA'sı yaralı Rus askerine hayat verdi... Su verdi, teslim olmasına yardım etti...

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Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaş, 944 gündür devam ederken Ukrayna tarafından düzenlenen saldırıda İHA operatörünün Rus askerine yardım ederek esir aldığı görüntüsü yayımlandı.

Ukrayna Ordusu’nun 54. Tugayı’na bağlı K-2 Taburu, cephe hattında yaralı bir Rus askerinin İHA ile kurtarılmasına dair dikkat çekici bir videoyu kaydetti. 18 dakikadan uzun süren ve ürkütücü bir müzik eşliğinde sunulan video, sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

Videoda, İHA opareratörü, yaralı Rus askerini öldürmemeye karar verirken Rus askerinin yüzündeki gergin ifade, kol saatindeki hasar ve yüzünün yan tarafından akan kurumuş kan izleri dikkat çekti.

İHA operatörü, yaralı Rus askerini öldürmemesinin yanı sıra Rus askerine su ile bir not verdi, iki cephe arasındaki boş bölgeden kendi cephesine götürdü

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Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği netlik kazanmazken, yaz sonu itibarıyla Donbas bölgesinde gerçekleştiği anlaşıldı. 54. Tugay, bu dönemde Donbas bölgesindeki cephe hattında görev yapıyordu.

SİPERDEN SÜRÜNEREK ÇIKTI

Videonun, Ukrayna İHA'sının Rus siperini taradıktan sonra hayatta kalanları aramasıyla başladığı görüldü. Toprak bir kemerin altında yatan yaralı askeri tespit eden İHA, askerin yanına bir el bombası attı ancak öldüremedi. Daha sonra yaralı asker, siperden sürünerek çıktı ve sırt üstü yatarak canının bağışlanmasını istedi.

Yaralı Rus askerinin haline acıyan İHA, üsse geri uçtuktan sonra bir şişe su ve Rus askerinin Ukrayna hatlarına ve güvenliğine nasıl ulaşabileceğine dair talimatlar içeren bir notla geri döndü.

Dua eden Rus askeri ise yaşananların ardından İHA'nın verdiği sudan içtikten sonra “teşekkür ederim” diye el salladı.

Cebinden çıkardığı ağrı kesiciyi sol koluna enjekte eden Rus askeri, bacağından yaralanması sebebiyle sendeleyerek Ukrayna siperine gitti.

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Rus askeri, zar zor ulaşmayı başardığı Ukrayna siperine vardığında kendini yere bıraktı. Teslim olan Rus askeri, yanına gelen Ukraynalı askerler tarafından esir alınarak komuta merkezine götürüldü.