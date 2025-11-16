Ukrayna İHA'ları Rus bölgelerine girdi: Saldırı gece boyunca sürdü

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 23.00'ten bugün saat 07.00'ye kadar 57 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından yok edildiği kaydedilen açıklamada, bunların Samara, Volgograd, Saratov, Rostov, Kursk, Voronej ve Bryansk bölgeleri üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Rusya'nın Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu bölgedeki bir evin ve altyapının hasar gördüğünü bildirdi.

Olay yerinde gerekli çalışmaların sürdüğünü belirten Gusev, olayda can kaybının olmadığını ifade etti.

Volgograd Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, İHA saldırısı sonucu Volgograd kentindeki bazı evlerin hasar gördüğü, 3 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

RUSYA'DAN 170 İHA İLE SALDIRI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun son bir hafta içinde ülkesine 1000'e yakın insansız hava aracı (İHA), yaklaşık 980 güdümlü hava bombası ve 36 füze ile saldırı düzenlediğini bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya'nın ülkesine bu gece 170'in üzerinde İHA ile saldırdığını belirtti.

Saldırıların ardından Dnipropetrovsk, Sumi, Harkiv, Çernigiv ve Odessa bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Zelenskiy, "Bu hafta boyunca Ruslar halkımıza yönelik 1000'e yakın İHA, yaklaşık 980 güdümlü hava bombası ve farklı tiplerde 36 füze fırlattı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna hava sahasının güvenliğini güçlendirmek için çalışmaları sürdürdüklerini aktararak, "Gökyüzü savunmamızı, dayanıklılığımızı ve diplomasimizi önemli ölçüde güçlendirmek için Avrupa ile yeni ve güçlü anlaşmalar hazırladık." ifadesine yer verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, aynı hesaptan paylaştığı diğer bir mesajda da ülkesinin hava savunmasını önemli ölçüde güçlendirmek için Fransa ile "tarihi" bir anlaşma hazırladıklarını bildirdi.