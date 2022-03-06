Ukrayna için umut: Çavuşoğlu’ndan telefon diplomasisi

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Önceki gün NATO toplantısı sonrasında “Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Sergey Lavrov ile Dmitriy Kuleba Antalya’da düzenlenecek Diplomasi Forumunda bir araya gelebilir” önerisinde bulunan Çavuşoğlu, dün akşam da Ukraynalı ve Rus mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

NABIZ YOKLADI

Çavuşoğlu, önce Ukraynalı Bakan Kuleba ile ardından da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la telefonda görüştü. Görüşmelerde Ukrayna’daki son durum, insani koridor ve tahliyeler konularının görüşüldüğü bildirildi. Başkent kulislerinde Çavuşoğlu’nun her iki bakanı Antalya’da buluşturma fikriyle ilgili nabız yokladığı da seslendirildi.

CENEVRE’DEN AÇIKLAMA

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Dün ayrıca tarafların Antalya’da bir araya gelmesi önerisine Rusya tarafı ilk defa göz kırptı. Rusya’nın Cenevre’deki BM temsilcisi Ganadiy Gatilov, Moskova’nın Çavuşoğlu’nun önerisini yapıcı bulduğunu vurgulayarak, “Türkiye’nin Dışişleri Bakanları Lavrov ve Kuleba’nın 11-13 Mart tarihlerinde Antalya’da yapılacak Diplomasi Forumu’nda buluşmaları bize göre iyi bir fikir” dedi.

UKRAYNA KABUL EDİYORDU

Türkiye, iki taraf arasında savaşın çıkması olasılığını göz önde bulundurarak ocak ayından beri arabuluculuk öneriyordu. Ukrayna, Türkiye’nin teklifini daha ilk günde kabul ederken, Rusya düne kadar konuyu geçiştirmeyi tercih etmişti. Antalya’da, Lavrov ve Kuleba arasındaki bir üst düzey görüşme, Ukrayna için bir umut zemini yaratabilir.