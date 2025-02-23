Ukrayna için en kritik hafta

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ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dünya dengelerini altüst eden bir balayı başlamasının ardından Rusya ile savaşmaya devam eden Ukrayna’nın geleceği için kritik bir hafta başlıyor.

Ukrayna ihtilafında kritik dönemece girildiğini ABD Başkanı Trump da ifade ederek Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’den acil davranarak bir an önce 500 milyar dolarlık nadir elementler anlaşmasını imzalaması gerektiğini dile getirdi. Bugün ABD ile yapılacak anlaşmanın altına imza atmaya hazırlanan Zelenski, “Ukrayna yönetimindeki ekibimiz tüm hızıyla anlaşmayı imzaya hazırlamak için çalışıyor. Zamanın aleyhimize işlediğinin farkındayız. Umarım ABD ile imzalayacağım anlaşma sadece tarafların ekonomik çıkarlarını değil, Ukrayna’nın güvenliğini de göz önünde bulunduracak” açıklamasını yaptı.

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TRUMP TONU DÜŞÜRDÜ

Son günlerde sürekli Putin’e taviz veren tutum sergileyen Trump, önceki gün bir parça dengeli konuşarak Putin ile Zelenski’yi aynı teraziye koyması dikkat çekti. Önceki gün “Ukrayna ihtilafını bitirecek görüşmelere Zelenski’nin katılımı şart değil” diyen Trump’ın dün ise “Bana göre Ukrayna’da ilk aşamada ateşkes sağlanabilmesi için Zelenski ile Putin’in buluşması şart. Birlikte ateşkes protokolü imzalamaları gerek” demesi dikkat çekti.

AVRUPA TRUMP’A GİDİYOR

Trump, Avrupa’ya rağmen Ukrayna krizini bitirmeye çalışırken yarın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiliz Başbakanı Keir Starmer Washington’a giderek Trump ile görüşecek. Bu arada savaşın üçüncü yıldönümü de olan yarın Ukrayna ve Avrupa Birliği tarafından BM Genel Kuruluna sunulacak bildiriye ABD’nin ortak olmadığı açıklandı. Rusya’yı üç yıl önce ‘savaşı başlatan taraf’ olarak tarif etmekten kaçınan ABD, tasarıya düzeltme önererek “Günümüzde önemli olan savaşın bitirilmesidir” cümlesini ekletti. Rus tarafı ise aynı tasarıya “Ukrayna savaşının tetiklenmesine neden olan ilk nedenler ortadan kaldırılmalı” cümlesini ekledi.

MUSK İHA’LARIN İNTERNETİNİ KESEBİLİR

Trump yönetimi bir taraftan Zelenski’den “uysal” davranmaya başlamasını isterken diğer taraftan sopa göstermeyi de ihmal etmiyor. Reuters haber ajansı, Washington’da güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde Elon Musk’ın sahibi olduğu Starlink haberleşme şirketinin Ukrayna cephesini internetsiz bırakmaya hazırlandığını duyurdu. İnsansız Hava Araçlarının (İHA) savaşta yoğun bir şekilde kullanıldığı için Starlink bağlantısının Musk tarafından kesilmesi, Ukrayna ordusunun körleştirilmesi anlamına gelebilir.