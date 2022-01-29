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Ukrayna için dört senaryo

#Rusya#Ukrayna#Kriz
Ukrayna için dört senaryo

Kremlin ile Batı arasında patlak veren Ukrayna krizi henüz aşılamazken, bu ülkenin geleceği ile ilgili dört farklı senaryo konuşuluyor.

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Birinci senaryoya göre Ukrayna’yı kesinlikle Batı’ya kaptırmak niyetinde olmayan Rusya, “Ne kadar kötü, o kadar daha iyi” mantığıyla Kiev yönetimini içeriden ekonomik ve siyasi olarak yıpratmaya devam edecek. 2022 sonuna kadar Kiev’de taraftarlarına darbe yaptırarak Ukrayna’nın yüzünü tekrar Rusya’ya çevirmesini sağlayacak. Bu ilk senaryoyu İngiliz istihbaratı, Kremlin’in ana planı olarak gösteriyor.

DONBAS VE HARKOV’UN İLHAKI

İkinci senaryoya göre Moskova’nın Kiev yönetimini içten devirememesi durumunda Kremlin, farklı bahanelerle doğuda ayrılıkçı Donbas bölgesi bağımsızlığını tanıyarak zamanla ilhak edecek. Rusya, Donbas’ı oluşturan Donetsk ve Lugansk bölgelerine ilaveten Ukrayna’nın ikinci büyük şehir Harkov’u da ele geçirecek.

KARADENİZ İLE BAĞLANTININ KESİLMESİ

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Üçüncü senaryo, Ukrayna’nın güneyinin tamamen işgal edilmesi. Buna göre Rusya, geniş çaplı bir askeri müdahale başlatarak, Ukrayna’nın Karadeniz ile tamamen bağlantısını kesecek. 100 bin askerlik Rus ordu birlikleri doğu sınırı, Kırım Yarımadası ve Transdinyester bölgelerinden Ukrayna’ya girerek, Donbas, Dnepropetrovsk, Zaporojye, Herson, Nikolayev ve Odessa bölgelerini ilhak edecek.

KOMŞU ÜLKELERİN DE MÜDAHALESİ

Buna göre Rusya, başlatacağı geniş çaplı müdahaleyle Ukrayna’nın güney bölgelerini işgal ederken, Ukrayna’nın diğer komşuları da boş durmayacak. Polonya kuzeybatıdan Ukrayna’ya girerek girerek Lvov, Lutsk ve Rovno bölgelerini işgal edecek. Macaristan da, silahlı kuvvetlerini harekete geçirerek Ukrayna’nın batısında Macar azınlığın yaşadığı Ujgorod bölgesini ele geçirecek. Romanya da Çernovets bölgesini alacak. Böylece Ukrayna’dan geriye sadece Kiev ve çevresi kalacak.

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#Rusya#Ukrayna#Kriz

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