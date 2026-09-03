Ukrayna için Atina’ya ‘Patriot’ baskısı

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GÖZLER ATİNA VE MADRİD’DE

Ukrayna Savunma Bakanı Yevhenii Khmara, İrlanda’da bu hafta düzenlenen AB savunma bakanlarının gayriresmi toplantısında, Rusya’nın füze ve İHA saldırıları nedeniyle önleme füzelerinde ciddi sıkıntı yaşadıklarını belirterek, AB ülkelerinden Patriot talebini yineledi. AB’nin 27 üyesi arasında halen Patriot stokuna sahip ülkelerin Yunanistan ve İspanya olduğu belirtilirken, iki ülke Kiev’in taleplerinin odağına yerleşti. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, toplantının ardından Patriot füzeleri konusunda henüz somut bir karar alınmadığını, ancak telefon görüşmeleri ve temasların süreceğini söyledi.

Kallas’ın açıklaması, Atina ve Madrid üzerindeki baskının devam edeceğinin işareti olarak değerlendirildi. Yunanistan’ın ise Türkiye ile Ege’deki gerilim ve kendi hava savunma ihtiyacı nedeniyle Patriot sistemlerinden vazgeçmeye sıcak bakmadığı belirtiliyor.