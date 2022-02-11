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Ukrayna için asker, diplomat sahada

#Rusya#Ukrayna#Kriz
Ukrayna için asker, diplomat sahada

Ukrayna krizinde bir tarafta olası çatışmadan kaçınmak için diplomasi girişimleri sürerken, öte yanda on binlerce asker tatbikat için dün sahaya indi.

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Rusya, Belarus’la birlikte 20 Şubat’a kadar devam edecek ortak askeri tatbikat başlattı. Savaş oyununa 30 bin Rus askeri ve 200 civarında zırhlı araç katılıyor. Ayrıca S-400 hava savunma füzeleri ile SU-25SM savaş uçakları da sahada.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace tatbikatın konvansiyonel silahların katılımıyla sınırlı kalmayacağını, “nükleer provaların da yapılacağını” iddia etti. TASS haber ajansına konuşan bir Rus yetkili de nükleer ateşleme kapasitesinin test edileceğini söyledi.

Pentagon, ABD ve Belarus’un savunma bakanlarının, tatbikatta yaşanabilecek “yanlışlıkların” önüne geçmek için telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Fransa ise “aşırı bir tavır” diyerek tatbikata tepki gösterdi.

“Moskova psikolojik baskı kurmak istiyor” diyerek tatbikatı eleştiren Ukrayna, karşı adım olarak kendi savaş oyunu düzenliyor. 50 bin askerin katılımıyla 20 Şubat’a kadar devam edecek tatbikatta Türkiye’den satın alınan Bayraktar-TB2 insansız hava araçları ile İngiltere ve ABD’den temin edilen silahlar test edilecek.

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DİPLOMASİ SIRASI İNGİLİZLERDE

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda, Rusya ve Ukrayna liderleri Vladimir Putin ve Vladimir Zelenski ile ise yüz yüze gerçekleştirdiği, somut ilerleme kaydedilmeyen temasların ardından dün diplomasi sahnesine İngiltere çıktı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brüksel’de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Toplantı sonrası Johnson, “Bu, muhtemelen Avrupa’nın onlarca yıldır karşılaştığı en büyük güvenlik krizi ve en tehlikeli an. Çatışma çıkarsa bu Rusya için de feci, anlamsız, trajik ve son derece maliyetli olacaktır” dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ise Moskova’ya giderek mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. Bu, 2018’de bir Rus çifte ajanın kızıyla birlikte Salisbury kentinde zehirlenmesinden beri İngiltere’den Rusya’ya en üst düzey ziyaret oldu. Lavrov toplantıda bir ilerleme kaydedilemediğini, “Sağır ve dilsizler diyaloğu oldu” sözleriyle ifade etti.

Şimdi gözler Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un 15 Şubat’taki Moskova ziyareti ve 17 Şubat’ta yapılacak NATO savunma bakanları toplantısında. Bu arada Vladimir Putin, diplomatlarına “ABD ve NATO’dan aradığımız güvenlik garantilerini alana kadar çalışmaya devam” mesajı gönderdi.

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#Rusya#Ukrayna#Kriz

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