×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Ukrayna hava savunma sistemleri ve füze üretimi için müttefik ülkelerden lisans talep etti

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna#Zelenski#Hava Savunma Sistemi
Ukrayna hava savunma sistemleri ve füze üretimi için müttefik ülkelerden lisans talep etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 15:40

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, hava savuma sistemleri ve füze üretebilmeleri için ABD ve diğer müttefik ülkelerden lisans talebinde bulundu ve "Bu durum güvenliği garanti altına alma konusundaki ortak imkanlarımızı daha da güçlendirecek. İşte kalıcı barışı mümkün kılan güç tam da budur." dedi.

Haberin Devamı

Zelenski, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun ülkesine hava saldırıları düzenlemeye devam ettiğini bildirdi.

Sadece son bir haftada Ukrayna'ya havadan yaklaşık 700 bomba ve 600'den fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini kaydeden Zelenski, Rus ordusunun havadaki üstünlüğünü kullanarak saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Ülkesine yönelik hava saldırılarını önlemek için Ukrayna ile müttefikleri arasında hava savunma alanındaki anlaşmaların uygulanmasının önemine dikkati çeken Zelenski, "NATO'nun Washington'daki zirvesinde ve Ramstein formatındaki toplantılarda Ukrayna'ya yönelik hava savunması konusunda alınan kararlar, henüz tam olarak hayata geçirilmedi." ifadesini kullandı.

Zelenski, ABD ve diğer müttefik devletlerin liderleriyle Ukrayna'ya hava savunma sistemleri ve füze üretme lisansının verilmesi için görüşmeler yaptığını belirtti.

Haberin Devamı

"Bu konuda imkansız diye bir şey yoktur ve bu durum güvenliği garanti altına alma konusundaki ortak imkanlarımızı daha da güçlendirecek. İşte kalıcı barışı mümkün kılan güç tam da budur." ifadelerini kullanan Zelenski, Rusya'yı barışa zorlamaları gerektiğini kaydetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#Zelenski#Hava Savunma Sistemi

BAKMADAN GEÇME!