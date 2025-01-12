Ukrayna hava savunma sistemleri ve füze üretimi için müttefik ülkelerden lisans talep etti

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Zelenski, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun ülkesine hava saldırıları düzenlemeye devam ettiğini bildirdi.

Sadece son bir haftada Ukrayna'ya havadan yaklaşık 700 bomba ve 600'den fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini kaydeden Zelenski, Rus ordusunun havadaki üstünlüğünü kullanarak saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Ülkesine yönelik hava saldırılarını önlemek için Ukrayna ile müttefikleri arasında hava savunma alanındaki anlaşmaların uygulanmasının önemine dikkati çeken Zelenski, "NATO'nun Washington'daki zirvesinde ve Ramstein formatındaki toplantılarda Ukrayna'ya yönelik hava savunması konusunda alınan kararlar, henüz tam olarak hayata geçirilmedi." ifadesini kullandı.

Zelenski, ABD ve diğer müttefik devletlerin liderleriyle Ukrayna'ya hava savunma sistemleri ve füze üretme lisansının verilmesi için görüşmeler yaptığını belirtti.

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"Bu konuda imkansız diye bir şey yoktur ve bu durum güvenliği garanti altına alma konusundaki ortak imkanlarımızı daha da güçlendirecek. İşte kalıcı barışı mümkün kılan güç tam da budur." ifadelerini kullanan Zelenski, Rusya'yı barışa zorlamaları gerektiğini kaydetti.