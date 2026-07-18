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Ukrayna halkı Fyodorov için sokakta... Savaşın ortasında bakanlık krizi

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#Ukrayna#Rusya#Kırım
Ukrayna halkı Fyodorov için sokakta... Savaşın ortasında bakanlık krizi
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 07:00

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin 35 yaşındaki Savunma Bakanı Mihail Fyodorov’u görevden almasının ardından kararın arkasında silahlı kuvvetler içindeki kriz olduğu ortaya çıktı.

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Fyodorov, Genelkurmay Başkanı Aleksander Sirski ile aylardır anlaşmazlık yaşadığını belirterek, Sirski’yi ordunun modernizasyonunu engellemekle suçladı. Zelenski’nin bu süreçte “seçim yapmak zorunda kaldığını” ve bu nedenle kendisini görevden aldığını öne sürdü. Zelenski, ocak ayından bu yana Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) vekaleten başkanlığını yürüten Tümgeneral Yevhenii Khmara’yı geçici savunma bakanı olarak atadı.

Ukrayna halkı Fyodorov için sokakta... Savaşın ortasında bakanlık krizi

Fyodorov’un açıklamalarının ardından başta Kiev olmak üzere ülke genelinde protestolar düzenlendi. Göstericiler “Fyodorov kalmalı” sloganları atarken, 2025’te göreve gelen genç bakanın kısa sürede Ukrayna’nın hava üstünlüğü kazanmasında etkili olduğu vurgulandı. Elon Musk ile ilişkilerini kullanarak Rus birliklerinin kullandığı Skylink terminallerini devre dışı bıraktırdığı, ayrıca dron avcısı sistemleri ile kısa, orta ve uzun menzilli insansız hava araçlarının geliştirilmesinde önemli rol oynadığı belirtiliyor. Sovyet askeri geleneğinden gelen Sirski ise klasik savaş doktrinini savunuyor.

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Halk arasında yüksek desteğe sahip Fyodorov’un, olası bir seçimde Zelenski’ye rakip olabileceği için görevden alındığı da iddia ediliyor.

Ukrayna halkı Fyodorov için sokakta... Savaşın ortasında bakanlık krizi

RUSLAR ODESSA’YI UKRAYNA KIRIM’I VURDU

SİYASİ tartışmalar yaşanırken savaş da karşılıklı saldırılarla devam ediyor. Rus tarafı önceki gece Ukrayna’nın Odessa ile Çernomorsk limanlarını vurarak limanlarda ciddi zarara yol açtı. Balistik füzelerle gerçekleştirilen saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Ukrayna tarafı ise Kırım Yarımadası’yla Karadeniz’de operasyonlarını sürdürdü. Kırım’da Kerç liman şehrine düzenlenen dron saldırısında Rusya’dan trenlerle getirilen yakıt dolu vagonlar vuruldu. Ukrayna ayrıca Karadeniz sularında 6 Rus gemisini daha işlevsiz hale getirdi. Böylece 6 Temmuz tarihinden itibaren Azak ve Karadeniz sularında vurulan Rus gemisi sayısı toplam 147 oldu.

 

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#Ukrayna#Rusya#Kırım

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