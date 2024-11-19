‘Ukrayna haberinin Türkiye bölümü gerçeği yansıtmıyor’

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Türk diplomatik kaynaklar, “Ukrayna ve Rusya arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimleri desteklemekteyiz” diye açıklama yaptı. Ayrıca Bloomberg haberi ajansının dün yayınladığı Ukrayna ile ilgili haberinin Türkiye ile ilgili kısımlarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

MOSKOVA: KABUL ETMEYİZ

Türkiye’den kaynaklar iddiaları doğrulamazken Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da böyle bir planı kabul etmeyeceklerine dair açıklama yaptı. Peskov, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna ile ilgili güya G20 zirvesinde dile getireceği yeni plan cephe hattının dondurulması ve buraya barış gücü yerleştirilmesini öngördüğü söyleniyor. Biz Rusya olarak böyle bir planı kesinlikle kabul edemeyiz. Ukrayna ihtilafının nasıl sonlanması gerektiği Başkan Putin tarafından haziran ayında dile getirilmişti” dedi. Putin; Kırım, Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson bölgelerinin Rusya toprağı ilan edilmesini istiyor.