Dünya Haberleri

Ukrayna görüşmelerine yeni engel… Putin’in konutuna saldırı krizi

Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2026 07:00

28 Aralık’ta ABD’nin Florida eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna lideri Volodimir Zelenski arasında yapılan zorlu görüşmelerde barış planında kritik maddeler üzerinde ortak görüşe varıldığı düşünüldüğü sırada Rus tarafından Rusya lideri Vladimir Putin’in konutuna dronlarla saldırı olduğu iddiası gündeme geldi.

Moskova, “Bu terör eyleminden sonra tavrımız sertleşecek” mesajı verdi.

CIA DOĞRULAMADI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın 400 km kuzeyinde yer alan Valday’daki Putin malikanesine 91 dron ile saldırı düzenlendiğini ve bunların savunma sistemiyle bertaraf edildiğini açıkladı. Bizzat Putin de 29 Aralık sabahı, Trump’ı arayarak saldırı iddiasını gündeme getirdi. Amerikan Wall Street Journal Gazetesi’ne göre Trump, iddiayla ilgili CIA Başkanı John Ratcliffe’den rapor istedi. CIA ise “herhangi bir dron saldırısına dair kanıt bulunamadığını” bildirdi. Trump’ın ayrıca yeni yıl akşamı New York Post gazetesinin Putin’i suçlayan makalesini Truth Social hesabından yorum yazmadan paylaşması dikkat çekti. Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı iddia edilen dron saldırısından iki gün sonra kırsal arazide çekilmiş Ukrayna’ya ait vurulan bir dron görüntüsü yayınlayarak “İşte kanıtı” diyerek iddialarını savundu.

Öte yandan yılbaşı gecesinde iki taraf birbirini dron ve füze yağmuruna tuttu. Rus tarafı Ukrayna’nın üçüncü büyük şehri Odessa’yı hedef alarak 30 bin sivilin elektrik ve susuz kalmasına yol açtı.  

Rusya iddialarına kanıt olarak düşürülmüş bir dronun görüntülerini yayınladı.

