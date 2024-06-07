Ukrayna gölgesinde Normandiya anması

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Batı liderleri dün 2’nci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’na karşı savaşın müttefik devletler lehine dönüşünün en önemli adımlarından biri olarak görülen Normandiya Çıkarması’nın 80’inci yıldönümü için bir araya geldi. ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya liderleri başta olmak üzere 20 devlet lideri çıkarmanın gerçekleştiği Fransa’nın Omaha Sahili’nin bulunduğu Colleville-sur-Mer kasabasındaki törende bir araya geldi. Nazilerin yenilgiye uğratılmasında Sovyetler Birliği’nin de büyük katkısı olmasına rağmen etkinliğe hiçbir Rus yetkili davet edilmezken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Normandiya’daydı. Ukrayna’daki savaşın gölgesinde gerçekleşen anma törenlerinde, liderlerin Nazi Almanyası’na karşı savaşan müttefikler ve Ukrayna’nın Rusya’ya karşı direnişi arasında kurdukları paralellik dikkat çekti.

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Normandiya Çıkarması ’ndaki bir hikâyeyi konu alan kült “Er Ryan’ı Kurtarmak” filminin başrol oyuncusu ABD’li Tom Hanks de törenlere katıldı.

BIDEN RUSYA’YA ÇATTI

Etkinlikte konuşma yapan ABD Başkanı Joe Biden, dünya genelinde demokrasi ve özgürlüğün 2’nci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük tehdit altında olduğunu belirterek, Ukrayna’yı Rusya’ya karşı savaşta yalnız bırakmayacaklarını söyledi. “(Ukrayna’yı) terk etmeyeceğiz çünkü aksi taktirde Ukrayna zapt edilir ve bu iş burada bitmez. Ukrayna’nın komşuları ve tüm Avrupa tehdit altında olur” diyen Biden, Rus lider Vladimir Putin’i “hükümranlık peşinde koşan bir tiran” olarak nitelendirdi.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski de eşi Olena ile anma törenlerine katıldı.

Ukrayna lideri Zelenski de X platformu üzerinden Normandiya’daki etkinliklere geldiğini duyururken, “Bu olay ve gün, özgürlük ve demokrasi arayışında gösterilen cesaret ve kararlılığın bir hatırlatıcısıdır. Müttefikler o zaman da Avrupa’nın özgürlüğünü savundu, şimdi de Ukraynalılar savunuyor” ifadelerini kullandı.