Ukrayna gerilimine NATO da dahil oldu

Moskova ile Kiev arasında Rusya yanlısı ayrılıkçı Donbas bölgesi yüzünden tırmanan gerilim ikinci haftasına girerken, ihtilafa NATO da dahil oldu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski ile telefon görüşmesi yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Rusya’nın Ukrayna’nın çevresi ve içinde attığı adımlar üzerine Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’yi telefonla arayarak NATO’nun endişelerini kendisiyle paylaştım. NATO’nun kararlı bir şekilde Ukrayna’nın egemenlik ve toprak bütünlüğünden yana olduğunu ve hedefe ulaşmak için Ukrayna ile işbirliğini sürdüreceğini dile getirdim” dedi.

‘ÜYELİK EN İYİ YANIT’

Stoltenberg ile yaptığı görüşmeyle ilgili açıklama yapan Ukrayna lideri Zelenski de “Ukrayna olarak biz ordumuzu güçlendirmeye çalışıyor olsak bile tek başımıza Rusya’yı durduramayacağımız ortada. Rusya’nın Ukrayna ile ilgili emellerinin önüne geçebilmemiz için Donbas bölgesi krizini çözüme kavuşturmanın yegâne şıkkı NATO’dur. Ukrayna’nın ‘ortaklıktan’ NATO’ya üye olma planını devreye sokması Moskova’ya en iyi yanıt olacak” açıklamasını yaptı.

KREMLİN’DEN TEPKİ

Zelenski’nin bu açıklamasına Moskova’nın yanıtı gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Ukrayna, NATO üyelik sürecini başlatırsa yarardan çok zarar göreceği görüşündeyiz. Ukrayna’ya askeri ittifakları düşünmek yerine ülke içindeki problemlere yoğunlaşmasını tavsiye ediyoruz. NATO üyeliği meselesi ağıza alınmadan önce özellikle Ukrayna’nın doğusundaki milyonlarca insanın bu konuda ne düşündüğünü öğrenmeleri yerinde olur. Donetsk ile Lugansk cumhuriyetleri için böyle bir adım kabul edilemez” dedi.

Ukrayna’nın Donetsk ve Luhansk bölgeleri, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunuyor.

RUSYA ÇAPINDA TATBİKAT

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna geriliminin sürdüğü bir dönemde ordulara tüm Rusya çapında tatbikat emri verdi. Açıklamada, planlı olduğu söylenen tatbikatların Japon denizinden batıda Kaliningrad bölgesine kadar 4 bin 48 poligonda gerçekleşeceği vurgulandı. Nisan ayı boyunca Rus ordusunun savaşa hazırlık derecesi ölçülecek. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Ukrayna’ya yönelik Rus yığınağıyla ilgili açıklama istemesine yanıt veren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise “ABD’nin bizden yeni izahatlar talep etmesi ve körü körüne Kiev yönetiminin arkasında durması kabul edilebilir bir durum değil. Rusya, yöneltilen yeni sorulara cevap vermek mecburiyetinde değildir. Washington yönetimi asıl Kiev’in izlediği gerilimi arttırıcı çizgiden tedirgin olmalı” ifadelerini kullandı.

BİLGİ NOTU

Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde olan bölge sınırlarına ve Rusya’nın 2014 yılında Ukrayna’dan ilhak ettiği Kırım yarımadasına asker yığdığını iddia etmişti. Rusya, bu hareketliliğin herhangi bir ülkeye tehdit olmadığını savunurken Ukrayna’nın doğusunda savaşın yeniden alevlenmesinden endişe duyuluyor.

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