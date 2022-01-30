Ukrayna gerilimi NATO’ya yaradı

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RUSYA’nın Ukrayna sınırlarındaki askeri yığınağı ve Batı’dan güvenlikle ilgili kabul edilmesi mümkün olmayan talepleri karşısında takındığı tavır NATO’nun Avrupa güvenliğinin vazgeçilmez unsuru olduğunu bir kez daha teyit etti.

ÖNEMİ HATIRLANDI

Kriz karşısında görüş ayrılıklarının bir kenara bırakılarak müttefikleri koruma ve savunma amaçlı adımların hızla atılması, dayanışma ilkesi çerçevesinde askeri imkân ve yeteneklerin mobilize edilmesi NATO’nun asli görevinin ve rolünün bir kez daha hatırlanmasını sağladı. Moskova’nın izlediği yaklaşımın adeta Soğuk Savaş ortamı yaratmasıyla NATO’nun yeniden yükselişi ve odağa yerleşmesi Avrupa Birliği’nin son günlerde yoğun şekilde tartıştığı stratejik otonomi fikrinin ve yeni Avrupa güvenlik mimarisinin pratikte hayata geçirilmesinin önünde daha çok yol olduğunu da gösterdi.

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BIDEN ETKİSİ VAR

Joe Biden’ın seçilmesiyle birlikte ABD’nin Avrupa güvenliğine yönelik giderek artan angajmanının da bu krizle birlikte sadece sözde değil eylemde de geçerli olduğu görüldü. NATO Genel Sekreter Jens Stoltenberg’in, “Kuzey Amerika ve Avrupa birlikte olduğunda her zorluğun üstesinden gelebilir” sözleri İttifak içindeki genel havayı özetler nitelikte. Bundan sonra nasıl seyredeceği henüz netleşmeyen krizin NATO’nun geleceği üzerinde de etki yaratmasına kesin gözüyle bakılıyor.